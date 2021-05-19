Стало відомо, чи працюватимуть літні шкільні табори у Києві

Літні табори у Києві у 2021 році в школах не відкриються через продовження карантину до 30 червня. Так само було і в минулому році.
Про це повідомили у Департаменті освіти і науки Київської міської державної адміністрації.
"Із огляду на запроваджені обмеження та на продовження терміну дії карантину до 30 червня, другий рік поспіль табори відпочинку з денним перебуванням дітей на базі закладів загальної середньої освіти Києва не відкриваються", - повідомляють у Департаменті.
Водночас у бюджеті міста Києва на 2021 рік на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій передбачено 142,86 млн грн.
Серед дітей, які будуть оздоровлені цьогоріч, понад 200 - перебувають на обліку в районних службах у справах дітей та сім’ї.
Ще більше 460 - клієнти мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Оздоровлення та відпочинок дітей планується в дитячих закладах Києва та деяких регіонах України.
Нагадаємо, з’явився список міст, де продовжили навчальний рік у школах.
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