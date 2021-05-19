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Стало відомо, чи працюватимуть літні шкільні табори у Києві

Автор: Styler

Літні табори у Києві у 2021 році в школах не відкриються через продовження карантину до 30 червня. Так само було і в минулому році.

Про це повідомили у Департаменті освіти і науки Київської міської державної адміністрації.

"Із огляду на запроваджені обмеження та на продовження терміну дії карантину до 30 червня, другий рік поспіль табори відпочинку з денним перебуванням дітей на базі закладів загальної середньої освіти Києва не відкриваються", - повідомляють у Департаменті.

Водночас у бюджеті міста Києва на 2021 рік на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій передбачено 142,86 млн грн.

Кого з дітей оздоровлять

Серед дітей, які будуть оздоровлені цьогоріч, понад 200 - перебувають на обліку в районних службах у справах дітей та сім’ї.

Ще більше 460 - клієнти мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Оздоровлення та відпочинок дітей планується в дитячих закладах Києва та деяких регіонах України.

Нагадаємо, з’явився список міст, де продовжили навчальний рік у школах.

А також ми писали про те, чи будуть школярі Києва вчиться в червні.

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