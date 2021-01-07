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Стало відомо, що буде з мінімальною зарплатою в цьому році

Четвер 07 січня 2021 08:03
Стало відомо, що буде з мінімальною зарплатою в цьому році
Мінімальна заробітна плата в Україні в 2021 році (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні з 1 січня зросла мінімальна зарплата на 20%. Тепер вона склала 6 тисяч гривень замість п'яти, або 36,11 гривні за годину (раніше було 29,2 гривні за годину). Які зміни очікуються ще у 2021 році – читайте в Styler.

Варто відзначити, що українцям, яким нараховують мінімальну заробітну плату, будуть отримувати менше, оскільки з цієї суми будуть відраховуватися податки на доходи фізичних осіб 18% і військовий збір в розмірі 1,5%. Сума зарплати, яку будуть отримувати працівники на руки складе – 4830 гривень в місяць.

Друге підвищення мінімальної заробітної плати було заплановано на липень, однак в уряді вирішили перенести його на грудень. Сума мінімальної заробітної плати з 1 грудня 2021 року складе 6500 гривень.

До мінімальної заробітної плати прив'язані також і інші виплати в Україні й відповідно, з 1 січня будуть підвищені:

  • Пенсії для людей старше 65 років зі страховим стажем 30 років (для жінок) і 35 років (для чоловіків). Мінімальна пенсія в таких категорій підніметься з 2100 гривень до 2400 гривень.
  • Мінімальний і максимальний розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ). Мінімальний підніметься до 1320 гривень, максимальний – до 19800 гривень.
  • Всі штрафи, які прив'язані до мінімальної заробітної плати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з 1 січня частина пенсіонерів отримає підвищення виплат.

А також розповідали про те, що в МОН розповіли, як будуть підвищувати зарплати педагогам у 2021 році.

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