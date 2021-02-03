Стало відомо, де Навальний буде відбувати тюремний термін

Суд у Москві замінив опозиціонеру Олексію Навальному умовний термін по справі "Ів Роше" на реальний і відправив його в колонію на 2 роки і 8 місяців. У Навального і його захисту є десять діб на оскарження постанови, адвокати опозиціонера вже заявили про такі плани.

Після вступу в силу рішення суду блогер Олексій Навальний буде етапований в одну з колоній загального режиму в найближчих до Москви регіонах. Про це заявив заступник голови ОНК Москви Микола Зуєв "Інтерфаксу".

"Згідно із законом, Навального повинні етапувати в колонію за місцем проживання. Але оскільки в Москві немає колоній загального режиму, то Навального повинні етапувати в який-небудь найближчий регіон, тобто в одну з колоній Центрального федерального округу РФ", - сказав Зуєв.

При цьому він не виключив, що блогер може залишитися і в госпвідділі при СІЗО в Москві, однак це малоймовірно.

Відзначимо, що з урахуванням року, проведеного під домашнім арештом, Навальний відсидить у колонії 2 роки й 8 місяців. Кримінальну справу, за якою проходить Навальний, було порушено стосовно блогера і його брата Олега у 2014 році.

Як ми раніше писали, після вироку Навальному у Росії почалися жорсткі затримання людей. Протестувальників, які чинили опір, жорстко затримували.