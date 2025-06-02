Не стали молчать: 5 голливудских звезд, которые сами признались в супружеской неверности

Не все звездные романы выдерживают испытание славой. А некоторые знаменитости вообще сами вышли из тени и признали: "Да, я изменял".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о пяти знаменитостях, которые не скрывали правды и шокировали поклонников своими признаниями.

Арнольд Шварценеггер

Звезда боевиков и бывший губернатор Калифорнии долгое время скрывал тайну, которая в конце концов разрушила его брак. Арнольд имел отношения с домохозяйкой своего дома - Милдред Баэной. И не просто роман: через 9 месяцев после их близости женщина родила мальчика.

Эта история разворачивалась годами - Милдред работала в доме Шварценеггера более 20 лет, а их роман длился почти десять лет. Все могло остаться в прошлом, если бы не одна "мелочь": Мария Шрайвер, тогдашняя жена Арни, заметила, что сын домохозяйки слишком похож на ее мужа...

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер (фото: Getty Images)

И тогда все выплыло наружу. Во время встречи с семейным психотерапевтом в 2011 году актеру пришлось признаться в отцовстве.

"Мария хочет знать, действительно ли Милдред родила от вас ребенка", - сказал врач.

"Да, это правда", - ответил Шварценеггер.

В своих мемуарах актер признал, что молчал из страха - и перед женой, и перед семьей Кеннеди, из которой была Мария.

Развод был неизбежен. Дети поначалу отвернулись от отца - даже сменили фамилию на мамину. Но со временем отношения удалось наладить.

Сегодня Арнольд общается со всеми детьми, включая внебрачного сына, который, кстати, пошел по пути отца.

Джозеф Баэна (фото: instagram.com/joebaena)

Уилл Смит

Идеальная семья с обложки? Не совсем. В 2020 году Джада Пинкетт-Смит буквально взорвала интернет, признавшись, что во время брака с Уиллом Смитом имела роман с молодым артистом - певцом Августом Алсином. Весь мир замер в ожидании реакции звезды "Людей в черном", а он... спокойно заявил, что был в курсе всего еще тогда.

Как оказалось, брак Джады и Уилла уже давно вышел за пределы классического "один-на-один". Сам Уилл позже объяснил, что их отношения начинались с моногамии, но с годами трансформировались во что-то другое.

Уилл Смит с женой (фото: Getty Images)

Джада росла в семье, где "открытые отношения" не были чем-то необычным, и поэтому для нее свобода - это святое. Именно такую свободу она дает и своему мужу.

Уилл, кстати, тоже признает, что имел романы вне брака. Правда, вдаваться в детали не стал.

Пара тайно разошлась еще в 2016 году, но официально сообщила об этом только в 2023-м.

Jay-Z

Казалось бы, союз Бейонсе и Jay-Z - пример идеальной пары в шоу-бизнесе. Но в 2016 году вышел альбом Lemonade, в котором певица намекнула на измены. И намеки были более чем прозрачные.

Вскоре Jay-Z публично признал свою вину - тоже в песне. В треке Family Feud он раскаивается перед женой в церковной исповедальне.

Супруги прошли через кризис, но не сломались. Они стали родителями еще двоих детей - близнецов, а сегодня снова выглядят счастливо вместе, как в первые дни знакомства.

Jay-Z и Бейонсе (фото: Getty Images)

Кристен Стюарт

Фанаты "Сумерек" долго не могли прийти в себя, когда звездная пара Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон распалась. Но удар был еще сильнее, когда стало известно - Стюарт изменила Роберту с режиссером "Белоснежки и охотника" Рупертом Сандерсом.

Историю не смогли скрыть - их вместе сняли папарацци, когда те целовались в машине.

Кристен публично извинилась, Паттинсон дал ей еще один шанс, но впоследствии пара окончательно разошлась. Стюарт не только оставила этого мужчину - со временем она заявила о своей гомосексуальности и начала строить отношения с девушками.

Кадр из сериала "Сумерки"

Джуд Лоу

Актер с британским шармом оказался совсем не таким романтичным в реальной жизни. Пока его возлюбленная, актриса Сиенна Миллер, строила планы на будущее, Джуд закрутил роман с няней собственных детей.

Об этом рассказал один из сыновей актера. А когда в СМИ слили личные записи няни с подробностями интрижки - история превратилась в настоящий скандал.

Лоу извинился, но Сиенна не смогла простить. Их отношения закончились в 2005 году, хотя еще пытались восстановить все в 2009-м. Но второй шанс тоже не спас пару - в 2011 они разошлись окончательно.

Джуд Лоу (фото: Википедия)