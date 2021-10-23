Болдуін прийшов на закриту церемонію прощання із загиблою під час зйомок Гатчинс
Знаменитий голлівудський актор 63-річний Алек Болдуін, який нещодавно випадково вистрелив в операторку Галину Гатчинс, прийшов на закриту церемонію прощання із українкою.
Як повідомляється, церемонія відбулася в місті Санта-Фе штату Нью-Мексико, де і сталася жахлива трагедія, - пише New York Post.
Так, відкрите прощання з Галиною має відбутися сьогодні, 23 жовтня.
"Алек Болдуін був присутній в п'ятницю ввечері на закритій церемонії прощання з 42-річною кінооператоркою", - йдеться у повідомленні.
Також міжнародна гільдія кінематографістів Local 600 встановила в Санта-Фе громадський меморіал в пам'ять Гатчинс.
Як сталася трагедія
У четвер, 21 жовтня, помічник режисера мимоволі вручив Болдуїну заряджену вогнепальну зброю і запевнив, що її можна безпечно використовувати всього за кілька хвилин до фатального пострілу.
Алек Болдуін після трагедії (фото: twitter.com/thenewmexican)
Внаслідок інциденту зі стріляниною під час знімань фільму в жанрі вестерн "Іржа" загинула операторка Галина Гатчинс. Режисер Соуза стояв позаду оператора, і теж був поранений, але легко.
У Галини залишився чоловік Метью Гатчінс і маленький син Андрос, 2013 року народження.
Галина Гатчинс (фото: instagram.com/halynahutchins)
Раніше ми повідомляли, ким була застрелена Болдуїном киянка Галина.
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