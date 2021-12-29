Українські школи в січні перейдуть на нові стандарти харчування

1 січня завершиться перехідний період з впровадження нових стандартів шкільного харчування та відбудеться перехід на нове шкільне меню. Також на законодавчому рівні тепер закріплені інтереси дітей з дієтичними потребами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першої леді Олени Зеленської у Facebook .

"Зворотний відлік до повного переходу на нове меню в рамках реформи шкільного харчування розпочато. До нього залишається всього три дні, тому що з 1 січня 2022 року для шкіл закінчується перехідний період по впровадженню нових стандартів", - написала вона.

Олена Зеленська зазначила, що підготовча робота з переходу на нові стандарти тривала більше року, починаючи з перших досліджень, коли з'ясували масштаб проблеми з надмірним споживанням субпродуктів, газованих напоїв, солі і жирів. Тоді ж і почалася розробка нового меню - з овочами, фруктами та іншими корисними стравами.

Вона також нагадала, що на законодавчому рівні були закріплені інтереси дітей з дієтичними потребами; почалася модернізація застарілих харчоблоків - зміни торкнулися не тільки ремонту обладнання, а й технологічних процесів.