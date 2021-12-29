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Українські школи в січні перейдуть на нові стандарти харчування

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Україна, Середа 29 грудня 2021 16:03
Українські школи в січні перейдуть на нові стандарти харчування Фото: українські школи в січні перейдуть на нові стандарти харчування (facebook.com UAMON)
Автор: Ольга Белей

1 січня завершиться перехідний період з впровадження нових стандартів шкільного харчування та відбудеться перехід на нове шкільне меню. Також на законодавчому рівні тепер закріплені інтереси дітей з дієтичними потребами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першої леді Олени Зеленської у Facebook.

"Зворотний відлік до повного переходу на нове меню в рамках реформи шкільного харчування розпочато. До нього залишається всього три дні, тому що з 1 січня 2022 року для шкіл закінчується перехідний період по впровадженню нових стандартів", - написала вона.

Олена Зеленська зазначила, що підготовча робота з переходу на нові стандарти тривала більше року, починаючи з перших досліджень, коли з'ясували масштаб проблеми з надмірним споживанням субпродуктів, газованих напоїв, солі і жирів. Тоді ж і почалася розробка нового меню - з овочами, фруктами та іншими корисними стравами.

Вона також нагадала, що на законодавчому рівні були закріплені інтереси дітей з дієтичними потребами; почалася модернізація застарілих харчоблоків - зміни торкнулися не тільки ремонту обладнання, а й технологічних процесів.

Нагадаємо, що наступного року в рамках субвенції "заможна школа для кращих результатів" на реформу шкільного харчування буде виділено 1,5 мільярда гривень.

Раніше повідомлялося, що у вересні, коли в школах України ввели нові норми харчування і встановили перехідний період впровадження нововведень в їдальнях до кінця року, батьки учнів з різних міст поділилися враженнями про меню та ціни, а також розповіли про недоліки реформи.

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