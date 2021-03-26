Стали відомі імена героїв, які загинули сьогодні на фронті (фото)

43-річний офіцер служив у 143-му Центрі розмінування, був випускником Кам'янець-Подільського військово-інженерного інституту і все життя присвятив армії.

"Пройшов складний шлях від командира взводу розмінування до командира загону пошуку та знешкодження саморобних вибухових пристроїв", - розповіли в частині.

Коваль до початку російської військової інтервенції в Україну у 2014 році брав участь у миротворчих операціях. З початку бойових дій на Донбасі відправився на фронт, щоб захищати країну від окупантів. Отримав чимало нагород.

"Мудрим командиром і патріотом своєї країни підполковник Коваль Сергій Васильович назавжди залишиться у наших серцях. Весь особовий склад Об’єднаного навчально-тренувального центру Сил підтримки Збройних Сил України глибоко сумує та висловлює щирі співчуття рідним і близьким Сергія Васильовича", - йдеться в повідомленні.

На Донбасі 26 березня загинув підполковник Сергій Коваль (фото: facebook.com/deminingcenter2641)

Також сьогодні на фронті загинув 47-річний боєць 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Сергій Барнич, розповів голова Спілки ветеранів АТО Калуського району Олександр Соколовський Facebook.

Український військовий жив у Калуші під Івано-Франківськом, він народився 11 січня 1974 року.

У грудні 2020-го Сергій Михайлович був нагороджений грамотою Кольського міського голови та медаллю "За гідність і патріотизм" з нагоди 4-ї річниці створення 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону.

Воїн ЗСУ Сергій Барнич (фото: facebook.com/oleksandr.sokolovskyi)

Імена ще двох інших загиблих сьогодні під Шумами поки не розголошують. Також в результаті обстрілу 26 березня двоє бійців отримали поранення.

Як повідомляє "Новинарня", після 503-го батальйону ВМС ЗСУ на лінію оборони під Горлівкою зайшла 10-я окрема гірничо-штурмова бригада.

Журналіст Юрій Бутусов розповів у своєму Facebook, що ворожий обстріл з мінометів був о 13:45.

"Після ротації 503-го батальйону морської піхоти російські війська різко посилили активність у цій зоні. Ситуація не може не викликати занепокоєння, саме тут одна із тих точок, де противник постійно здійснює обстріли із гаубиць, мінометів і стрілецької зброї", - наголошує він.