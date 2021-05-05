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У Туреччині знову засвітилися українки: влаштували оголення на яхті

Новость на русском → Середа 05 травня 2021 10:48
У Туреччині знову засвітилися українки: влаштували оголення на яхті У Туреччині українки відзначилися скандалом (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Туреччині знову зі скандалом відзначилися дівчата з України. Цього разу поліція затримала молодих осіб за фотосесію в стилі "ню" на яхті.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Pavlovsky News.

Як повідомила одна з українок, фотозйомка проходила на яхті і їх повністю оголених зняли з іншого плавзасобу. Яхта плавала неподалік від містечка Гечек в районі популярного курорту Фетхіє (провінція Мугла). Відомо, що на ній було четверо дівчат і двоє чоловіків.

Потім інформація просочилася в місцеві ЗМІ, а самих моделей допитувала поліція. За підсумком всіх дівчат з України відпустили.

У Туреччині знову засвітилися українки: влаштували оголення на яхтіУ Туреччині Українки знімалися оголені (фото: Pavlovsky News)

"Як ви вже зрозуміли, в мусульманських країнах краще не робити голих фото. Якщо ви хочете зробити відверті фото, то краще робити це максимально приховано. І приховуйте локацію. Ми фоткалися з дівчатами і з іншого яхти нас зняли. Якимось чином це потрапило в "Paper News" і нас затримала поліція, - розповіла дівчина на відео.

Також на відео українка радимо всім дівчатам, які хочуть зніматися оголеними, не відзначати свою локацію, а ретельно ховатися.

Українка з Туреччини розповіла подробиці скандалу

Як ми раніше писали, Українки "з Дубая" похвалилися відпочинком у ресторані Києва в розпал локдауну.

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