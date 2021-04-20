Українки "з Дубая" похвалилися відпочинком в ресторані Києва в розпал локдауну

Українські моделі, які оскандалилися голою фотосесією на даху хмарочосу в Дубаї та були депортовані з країни після декількох днів перебування у місцевій в'язниці, показали в мережі кадри зі свого відпочинку в київському ресторані під час жорсткого карантину.

Відео та фото опублікували у своєму Instagram в stories Діана і Юлія .

Дівчата продемонстрували, як проводили час в дорогому ресторані Avalon у столиці. На кадрах також видно щедро накритий стіл зі стравами та напоями. Одна з моделей показує, як курить кальян.

При цьому Юлія зазначає, що проводить без сну вже третю ніч. Також дівчина дивується, кому може бути цікава новина про те, що вона "засвітилася в елітному ресторані".

Дві дівчини після скандальної фотосесії в Дубаї показали, як відпочивають в ресторані Києва під час локдауну (фото: instagram.com/stories/ulianajuliana_ / instagram.com/stories/_____d.i.aaa.n.a____)

Відео зі столичного ресторану можна подивитися за цим та цим посиланнями.

Додамо, що дівчата також анонсували в мережі ще одну "Дубаї-вечірку", яка, за їхніми словами, має незабаром відбутися.

Нагадаємо, що згідно з введеними в "червоному" Києві карантинними обмеженнями через ситуацію з COVID-19, приймати відвідувачів у ресторанах заборонено.