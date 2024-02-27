Стала известна причина смерти 32-летнего блогера: подробности

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram его подруги Екатерины Стерпул.

От чего умер Юрий Ворожко

По результатам судебно-медицинской экспертизы, сердце волонтера остановилось от механической асфиксии.

"Механическая асфиксия - то есть, что легкие заполнились водой, по простому - захлебнулся... Это значит, что ему не оказали должной помощи в бассейне Fun Club. Никаких тромбов, никаких сердечных и других предположений даже нет. Это халатность работников, а дальше уже будем смотреть как будут развиваться события", - сказала Екатерина.

Также женщина добавила, что прощание с Юрием состоится завтра, 28 февраля, однако детали она сообщит позже.

Напомним, ранее Стерпул сообщила, что семья погибшего решили подать заявление в полицию о совершении работниками спорткомплекса уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 136 Уголовного кодекса Украины - "Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии".