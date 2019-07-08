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Нарешті: Лобода вперше за довгий час показала однорічну Тільду (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.07.2019 - 21:06
Нарешті: Лобода вперше за довгий час показала однорічну Тільду (фото)
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Світлана Лобода вперше показала обличчя своєї однорічної дочки

Світлана Лобода, яка є українською скандальною співачкою, вперше задовгий час показала фотографію своєї дочки Тільди. Малятку, як відомо, лише рік. Знімок зірка шоу-бізнесу опублікувала на своїй сторінці в Instagram, а також привітала всіх своїх шанувальників з Днем сім'ї.

"З днем сім'ї, любові та вірності", - підписала фото Світлана.

Нарешті: Лобода вперше за довгий час показала однорічну Тільду (фото)

Фото: Світлана Лобода зі своїми двома доньками (instagram.com/lobodaofficial)

На знімку зірка, як завжди, в прекрасній формі. Вона позує в шортах і білосніжній сорочці. Дві-малятка дочки ніжно притиснулися до мами.

Шанувальники блискавично відреагували на такий ніжний, сімейний знімок. Фанати називають дітей Лободи "солодкими булочками" і пишуть компліменти однорічній дитині.

  • Ох, ці солодкі булочки!.
  • Тіля - товстопопик такий.
  • Тільда - така солоденька дівчинка.
  • Солодкі. Так хочеться поруч свамі бачити сильного турботливого чоловіка.
  • Яка мала плюшечка, обожнюю таких малюків.
  • Прекрасний знімок. Здоров'я вам та вашим близьким.

Нагадаємо, раніше Лобода вже показувала знімок дівчинки-Тільди. Щоправда, на ньому не дуже було видно обличчя дитини.

Нарешті: Лобода вперше за довгий час показала однорічну Тільду (фото)Фото: Світлана Лобода з Тільдою (instagram.com/lobodaofficial)

Як раніше ми писали, Лобода спокушає довгими ногами в екстремально відвертій сукні.

Також ми повідомляли, що до цього Лобода засвітила шикарний прес. Світлана показала коротке відео, на якому позує в білому піджаку на голе тіло, а також в чорному шкіряному ліфчику. Однак від уваги шанувальників Лободи не вислизнули її кубики.

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