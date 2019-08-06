Стала відома вартість розкішних особняків Ані Лорак і Лободи в Росії (фото)

Ані Лорак та Світлана Лобода володіють розкішними особняками в елітних селищах в підмосков'ї. РосЗМІ назвали вартість котеджів, які придбали українські співачки, що переїхали в Росію.

Згідно з даними ЗМІ, Світлана Лобода живе в дуже дорогому і модному селищі "Княже озеро". Співачка сусідить із зірками російського шоу-бізнесу - Дмитром Нагієвим, Марією Мироновою, Юлією Ковальчук, Ігорем Ліфановим та іншими.

Вартість котеджу в "Княжому озері" становить близько 1,7 мільйонів доларів за особняк площею 400 квадратних метрів.

Княже озеро, в якому живе Світлана Лобода (фото: росЗМІ)

Селище розташоване в 24-х кілометрах від МКАД по Новорижскому шосе. На його території розташовані озеро, мальовничі алеї, басейн, магазин, дитячий садок, школа, зоопарк і навіть церква.

Княже озеро, в якому живе Світлана Лобода (фото: росЗМІ)

Ані Лорак живе в будинку в селищі, яким володіє сім'я олігарха Араза Агаларова, що носить назву "Агаларов Естейт". Зазначимо, що Кароліні і Агаларову-молодшому - російському співаку і бізнесменові Еміну Агаларову свого часу приписували роман.

"Агаларов Естейт" знаходиться в 25 кілометрах від Москви. Поруч з нею живе згаданий вище Емін Агаларов і один з найбагатших людей російського шоубізу Стас Михайлов.

Агаларов Естейт, де живе Ані Лорак (фото: Novaya-riga.ru)

На території селища 260 будинків, навколо них розбиті сади з декоративних дерев, безліч фонтанів і штучних озер.

"Оселитися тут може лише заможна людина, адже котедж площею 1000 квадратних метрів коштує близько 300 мільйонів рублів (близько 4,5 мільйонів доларів. - Ред.)", - повідомляють ЗМІ.

Агаларов Естейт, де живе Ані Лорак (фото: Novaya-riga.ru)

Нагадаємо, нещодавно Світлана Лобода розповіла про те, що не може змиритися зі смертю близької подруги.

До речі, Ані Лорак, яка нерідко піддається критиці щодо зовнішнього вигляду, не так давно приємно здивувала шанувальників, опублікувавши в соціальній мережі нове відео.