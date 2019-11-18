Став відомий критичний вік для раку: найбільший ризик

Існує критичний вік, по досягненню якого, як чоловіки так і жінки мають найбільш високі шанси захворіти раком. Дослідники з США розповіли, в якому віці найбільший ризик захворіти на онкологію, пише The Mirror.

Крім того, вчені розповіли, чому саме по досягненні певного віку людям часто ставлять такий діагноз.

За середньостатистичними показниками, критичним віком є досягнення 60-річного рубежу. При цьому середній показник - це 64 роки. У цьому віці жінкам найчастіше ставлять діагноз рак грудей, а чоловікам - підшлункової залози.

Названий вік, коли найчастіше виникає рак (фото: pixabay.com)

Ще один поширений вид онкології - це рак печінки. Але він трохи молодше. Найчастіше його діагностують 55-літнім пацієнтам.

Вчені прийшли до висновку, що причина криється в неякісному харчуванні та шкідливих звичках. До цього віку в організмі накопичується велика кількість токсинів.