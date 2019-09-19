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Після довгої хвороби помер актор серіалів "Далекобійники" та "Марш Турецького"

STYLERПерсони    19.09.2019 - 20:14
Після довгої хвороби помер актор серіалів "Далекобійники" та "Марш Турецького"
Ілюстративне фото: Свічка (torange.biz)

Актор знявся у 87 кінокартинах

Російський актор театру і кіно Сергій Афанасьєв помер після тривалої хвороби. Зірка таких популярних серіалів, як "Далекобійники", "Опера", "Сищики", "Марш Турецького", помер 19 вересня на 63-му році життя. Про це йдеться на сайті Спілки кінематографістів Росії.

Всього в творчій біографії актора 87 кіноролей. Серед найбільш відомих такі фільми, як "Час Волкова", "Полювання на генія", "Земський доктор. Повернення", "Анна-детективъ", "Динозавр", "Дипломат".

У кіносеріалі про пригоди далекобійників-напарників Сергій Володимирович знявся в ролі чоловіка Вови у другому сезоні та запам'ятався глядачам своєю яскравою грою.

Після довгої хвороби помер актор серіалів &quot;Далекобійники&quot; та &quot;Марш Турецького&quot;

Фото: Сергій Афанасьєв (teatrps.ru)

Першою кінокартиною, в якій зіграв роль Афанасьєв, стала драма "Досвід марення любовної чарівності" (1991 рік).

Афанасьєв навчався у Ленінградському державному інституті театру, музики і кінематографії. Грав у виставах Ростовського театру драми ім. М. Гіркого, Московського театру "Вернісаж".

Після довгої хвороби помер актор серіалів &quot;Далекобійники&quot; та &quot;Марш Турецького&quot;

Фото: Сергій Афанасьєв (teatrps.ru)

В Гільдії акторів кіно Союзу кінематографістів РФ у некролозі зазначили, що Афанасьєв був не тільки талановитим актором, але і доброю, світлою і дуже мужньою людиною.

Як повідомлялося раніше, в серпні в РФ померла знаменита радянська і російська актриса Олександра Назарова, яка зіграла майже в 100 фільмах і серіалах. Особливу популярність їй принесла роль Надії Михайлівни в серіалі "Моя прекрасна няня".

У вересні з'явилася інформація про важку хворобу зірки "Моєї прекрасної няні" Анастасії Заворотнюк, яка виконала у цьому фільмі головну роль. За станом здоров'я актриси стежать мільйони.

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