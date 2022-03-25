У США тигра назвали Путін і він раптово помер від серцевого нападу

У зоопарку інформацію про загибель тигра підтвердили.

Відомо, що у тварини стався серцевий напад в той час, як їй проводили планову медичну процедуру.

Тигр помер через серцеву недостатність, незважаючи на зусилля ветеринарів, зоотехніків і працівників зоопарку.

Відзначимо, що в дикій природі тварина живе 10-15 років, а в неволі при достатніх умовах утримання може прожити до 20 років.