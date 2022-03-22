Поліцейські показали роботу свого талісмана - пса Пріуса, який допомагає обороняти Київ

Патрульні поліцейські Києва злагоджено день за днем виконують свою роботу з виявлення підозрілих предметів і громадян. В цьому їм допомагає вірний пес з символічним іменем - Пріус.

Пес Пріус щодня на варті міста разом з патрулем.

"Він теж ненавидить російських окупантів, а тому дуже серйозно ставиться до своєї роботи. Разом з патрулем перевіряє вулиці, підозрілих громадян, обстежує під'їзди та дахи будинків", - говориться в повідомленні.

Крім того, Пріус має інші надздібності: викликати усмішку і додавати настрю всім, хто поряд із ним.

"Пріус відпрацював на всі 100%. Він може відпочити, але не ми", - додали в повідомленні.