Інфекціоніст назвав симптоми "Омікрону": на що батькам звернути увагу

Новий штам коронавірусу "Омікрон" може заражати більшу кількість людей від одного хворого, в порівнянні з попередніми варіантами COVID, і має набагато більше мутацій - близько 50. Український лікар-інфекціоніст Віктор Петров назвав деякі особливості вірусу і відомі симптоми.

Про це медик розповів у програмі "5 питань" на каналі " Дом ".

За словами інфекціоніста, зважаючи на географічні особливості та переміщення населення ("Омікрон "був виявлений в Південній Африці, потім його стали фіксувати в десятках інших країн, і тепер вже у Румунії, яка межує з Україною) переміщення носіїв вірусу "призводять до того, що відбувається змішування".

Також фахівець висловився про побоювання вчених і лікарів, що імунний захист щеплених від COVID-19 не буде протистояти цьому вірусу.

"Найбільше викликає занепокоєння, що наша імунна система навіть у вакцинованих людей не може правильно ідентифікувати цей вірус і одразу ж його знищувати у внутрішньому середовищі організму", - зазначив Петров.

Простими словами, додав інфекціоніст, вакциновані люди "мають невелику фору перед тими, хто не вакцинований".

"Але, на жаль, мутації вірусу призводять до того, що наша імунна система залишається сліпа щодо них", - додав він.

Лікар-інфекціоніст також звернув увагу, що є небезпека для організованих колективів, позаяк репродуктивне число вірусу "Омікрону" зростає.

"Це означає, що один пацієнт зможе заражати набагато більше людей, ніж заражали попередніми штамами", - сказав фахівець.

Симптоми при зараженні штамом "Омікрон"

Говорячи про клінічні особливості цього нового штаму коронавірусу, то наразі даних досить мало, зазначив медик.

З відомих нині можна констатувати, що при "Омікроні" вірус вражає гастроінтестинальний тракт людини.

"Тобто це симптоми, схожі на отруєння. Симптоми з діарейним синдромом. Тобто з порушенням перистальтики кишківника", - розповів інфекціоніст.

У дітей вірус практично безсимптомно викликає високу температуру.

"Тобто понад 39-40 градусів, яка дуже резистентна до звичайних препаратів, що ми застосовуємо під час зниження температури", - говорить лікар.

Тому батьки "можуть запідозрити недобре", якщо у дитини температура раніше добре збивалася, але тепер привести її в норму важко, пояснив Петров.