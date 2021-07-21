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В Україні пропонують заборонити продаж алкоголю та сигарет в супермаркетах: про що йде мова

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Київ, Середа 21 липня 2021 09:08
В Україні пропонують заборонити продаж алкоголю та сигарет в супермаркетах: про що йде мова Фото: в Україні пропонують заборонити продаж алкоголю в супермаркетах (Alexander Aksakov/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

У Раду внесли законопроект, яким пропонують заборонити продаж алкогольних напоїв та будь-яких видів сигарет в супермаркетах. Номер законопроекту - 5805.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт парламенту.

Законопроектом також пропонують перенести продажу в спеціалізовані торгові точки.

"Один з найавторитетніших медичних журналів The Lancet опублікував результати масштабного дослідження впливу алкоголю на здоров'я людини. Висновок досліджень - безпечної дози алкоголю не існує. Незалежно від кількості, вживання алкоголю негативно впливає на організм", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту

Законопроет пропонують:

  • заборонити продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, використовуваних в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння в приміщеннях торговельних організацій, які торгують продуктами харчування, товарами дитячого асортименту або спортивними товарами;
  • продаж вищезгаданого може здійснюватися виключно в спеціалізованих стаціонарних торгових точках (магазинах), де інші товари, крім перерахованих, не продаються.
  • за порушення заборони магазини, будуть платити штраф - 23 790 грн.
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