Відразу міняється лице: українка розповіла про реакцію європейців на російську мову

Російська мова в деяких європейських країнах викликає у людей негативні емоції і навіть злість. Про це розповіла українка Поліна Медведєва, яка приїхала з Сум для навчання в Талліннському технічному університеті, а тепер працює в юридичному стартапі в Естонії.

За словами жінки, до тих, хто говорить російською мовою, естонці відносяться максимально холодно. І це при тому, що чимала частина жителів цієї країни розуміють "офіційну мову СРСР".

Поліна розповідає, що у Прибалтиці, коли вона намагається з кимось розмовляти російською, її сприймають як "зухвалу росіянку, яка принципово не вчить естонську мову і намагається качати права".

"Коли я заходжу в поліклініку або державні установи, то кажу естонською: "Tere". У відповідь я бачу відкрите обличчя, посмішку і готовність зі мною спілкуватися. Але потім я кажу: "Вибачте, а можна російською?" І у людина відразу міняється в лиці. Мені здається, вони думають, що я росіянка, яка тут живе, і принципово не вивчила естонську мову", - сказала героїня документального фільму "Українці в Естонії. Нові мешканці".

Раніше ми писали про те, що в Одесі винесли вирок за радянську символіку. Українцю дали рік умовно за те, що катався з прапором СРСР по рідному селу 9 травня.