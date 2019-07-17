Спускався з п'ятого поверху на простирадлах: під Києвом розбився молодий чоловік

Молодий чоловік розбився, впавши з чималої висоти. Хлопець спускався на зв'язці з декількох простирадел з вікна п'ятого поверху багатоквартирного будинку. Про це повідомляє Київ Оперативний в Facebook.

Надзвичайна подія трапилася в новому житловому комплексі "Акварелі" у місті Вишневе Києво-Святошинського району столиці. Молодого хлопця госпіталізували медики швидкої допомоги.

Під Києвом чоловік спускався на простирадлах і розбився (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Судячи по знімках, чоловікові не вистачило простирадел на два нижніх поверхи. Ймовірно, з цієї висоти він і впав.

"Причини такого, м'яко скажемо, не самого адекватного вчинку, будуть з'ясовувати правоохоронці", - написано в повідомленні пабліка.

Під Києвом чоловік спускався на простирадлах і розбився (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Зазначимо, що користувачі мережі вже встигли висунути свою версію того, що сталося, і в коментарях нарекли хлопця героєм-коханцем, який рятувався від гніву ревнивого чоловіка.

"Повернувся чоловік, або тікав від коханої жінки - не витримав її любові! Добре що живий лишився - чекаємо новин, що насправді його змусило такий відчайдушний вчинок зробити", - написав один з користувачів.

"На два поверхи не вистачило. Все менше падати ніж з п'ятого. Мда..." - зазначив коментатор.

Скрін коментарів

"Мабуть чоловік КМС з боксу", - висунув припущення ще один користувач.

"Ось воно, як затемнення впливає на людей", - зазначив юзер.

Під Києвом чоловік спускався на простирадлах і розбився (скрін: facebook.com)

До речі, нещодавно у Київській області 23-річний чоловік забив свого недруга табуреткою до смерті. Хлопець для маскування переодягнувся в костюм супрегероя з коміксів - Спайдермена, або Людини-Павука.

Раніше ми писали, що українку Інну Скибенко визнали винною у вбивстві 14-місячної дівчинки в дитячому саду Ізраїлю і засудили до тривалого тюремного ув'язнення.

А також повідомляли про те, що 20-річного Вадима Онищенко, який зник, прямуючи на Atlas Weekend у Києві 11 липня, знайшли повішеним в одному з районів столиці.