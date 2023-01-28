Не способствуют набору веса и полезны для организма: вот какие продукты можно есть перед сном

Что можно есть перед сном

По словам врача, можно есть постный белок - белок яйца, рыбу, куриное филе. Такие продукты дают длительное чувство насыщения, кроме того, предотвращают катаболизм мышц ночью.

Белковый вечерний перекус часто используют спортсмены при наборе мышечной массы. Главное, чтобы это был не большой прием пищи - 50-100 г.

Можно также есть овощи с низким гликемическим индексом, например, зелень.

"Погрызть огурец, морковь или сделать салатик из зелени. Овощи создают объем в желудке, который быстро убирает голод", - говорится в сообщении.

Кроме того, диетолог советует перед сном есть 1 чайную ложку клетчатки (псилиум, яблочный пектин) и запросить все водой. Клетчатка натягивает на себя жидкость и создает объем в желудке.

Рекомендуется съесть чайную ложку кокосового масла, ореховой пасты или 1/4 авокадо.

"Как бы странно это ни было, но жир - единственная составляющая рациона, которая не вызывает скачок инсулина, который можно назвать жирозапасающим гормоном. Конечно, каждый вечер этого делать не надо, но иногда - хороший вариант", - говорит диетолог.

Запретные продукты

Эксперт назвала список продуктов, которые категорически нельзя есть перед сном, чтобы не набрать лишний вес: