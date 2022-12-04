Почему нельзя голодать или ограничивать себя в еде: что произойдет с вашим организмом
Ради избавления от лишнего веса люди часто начинают ограничивать себя в еде или вообще переходят на диеты с голоданием. Такие методы не приводят к нужному результату, а могут нанести непоправимый вред здоровью.
Почему нельзя практиковать жесткие ограничения в еде или голодания, рассказала врач Мария Вороненко.
Она объяснила, что жесткие диеты с ограничением пищи сильно вредят организму. Похудеть помогает не отсутствие еды, а правильное и сбалансирование питание.
"Ограничение калорийности питания и лишение организму любых полезных веществ вызывает смену уровня целой кучи гормонов", - подчеркнула специалист.
Что происходит с организмом во время голодания
Отсутствие необходимых питательных веществ приводит к снижению уровня гормонов. А это снижение запускает определенную цепочку недомоганий в организме. А именно:
- Снижается уровень гормонов щитовидной железы и половых стероидов
- Происходит негативное влияние на секрецию гормона роста
- Уровень кортизола в организме растет, усиливается голод и аппетит
К чему приводит голодание
Врач назвала последствия голодания или же жесткого ограничения питательных веществ в рационе. Это:
1. Ослабление организма
2. Гормональный сбой в организме
3. Остановка всех активностей организма
4. Рефлекторное отложение жира про запас
5. Снижение иммунитета и сопротивляемости болезням
6. Нарушение функций, которые отвечают за здоровье волос, зубов и кожи
Кстати, ранее мы писали о том, как правильно питаться при отключениях света, чтобы не угробить здоровье.
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