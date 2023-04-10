Настоящая грузинская паска: секретный ингредиент, с которым она долго не зачерствеет

Грузинская паска - уникальный рецепт, с которым выпечка долго не зачерствеет, будет влажной и сладкой. Обязательно попробуйте такой способ приготовления праздничного хлеба.
Рецептом разделились на YouTube Смаколик.юа Марія Михальченко.
В миску всыпьте 50 г сахара, влейте 250 мл теплого молока и раскрошите 30 г живых дрожжей. Вымешайте венчиком до полного растворения. Добавьте 200 г просеянной муки. Накройте и поставьте в теплое место на 45 минут, чтобы опара подошла.
В большую миску всыпьте 250 г сахара, добавьте 3 желтка, 2 целых яйца, щепотку соли, ваниль, 125 мл жирной сметаны, цедру лимона или апельсина.
Чтобы паска долго не черствела, добавьте 2 ст. л. сильного алкоголя (например, коньяка). Перемешайте венчиком до однородности. Добавьте 125 г растопленного, но не горячего сливочного масла, влейте 100 мл растительного масла. Еще раз тщательно перемешайте.
Добавьте опару и немного куркумы для желтизны. Перемешайте массу.
Всыпьте 300 г просеянной муки, перемешайте венчиком. Добавьте еще 350 г муки и замешивайте руками.
Смажьте рабочую поверхность и руки растительным маслом. Замешивайте тесто руками, пока оно не станет однородным и не прилипнет к поверхности. Переложите тесто в миску и оставьте подходить в теплом месте на два часа.
Подготовьте 200 г сухофруктов: залейте кипятком, перемешайте и просушите. Добавьте в сухофрукты муку. Сформируйте из теста пласт и поместите его в тесто.
Сформируйте шарики и выложите их в формы для пасок, заполняя на треть. Оставьте подходить примерно на час. Смажьте верх пасок желтком, смешанным со столовой ложкой молока.
Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке примерно час.
Украсьте глазурью и посыпкой по своему вкусу.
Важно, чтобы все продукты были комнатной температуры.
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