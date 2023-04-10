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Настоящая грузинская паска: секретный ингредиент, с которым она долго не зачерствеет

Как испечь грузинскую паску (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Грузинская паска - уникальный рецепт, с которым выпечка долго не зачерствеет, будет влажной и сладкой. Обязательно попробуйте такой способ приготовления праздничного хлеба.

Рецептом разделились на YouTube Смаколик.юа Марія Михальченко.

Составляющие:

  • 250 мл молока
  • 50 г сахара
  • 30 г прессованных дрожжей
  • 200 г муки
  • 250 г сахара
  • 125 мл сметаны
  • 3 желтка
  • 2 яйца
  • 2 ч. л. ванильного экстракта
  • 125 г сливочного масла
  • 100 мл масла
  • 0.25 ч. л. куркумы (не обязательно)
  • цедра 1 апельсина (не обязательно)
  • 2 ст. л. сильного алкоголя
  • 650 г муки
  • 200 г сухофруктов
  • 1 ст. л. муки

Пошаговое приготовление

В миску всыпьте 50 г сахара, влейте 250 мл теплого молока и раскрошите 30 г живых дрожжей. Вымешайте венчиком до полного растворения. Добавьте 200 г просеянной муки. Накройте и поставьте в теплое место на 45 минут, чтобы опара подошла.

В большую миску всыпьте 250 г сахара, добавьте 3 желтка, 2 целых яйца, щепотку соли, ваниль, 125 мл жирной сметаны, цедру лимона или апельсина.

Чтобы паска долго не черствела, добавьте 2 ст. л. сильного алкоголя (например, коньяка). Перемешайте венчиком до однородности. Добавьте 125 г растопленного, но не горячего сливочного масла, влейте 100 мл растительного масла. Еще раз тщательно перемешайте.

Добавьте опару и немного куркумы для желтизны. Перемешайте массу.

Всыпьте 300 г просеянной муки, перемешайте венчиком. Добавьте еще 350 г муки и замешивайте руками.

Смажьте рабочую поверхность и руки растительным маслом. Замешивайте тесто руками, пока оно не станет однородным и не прилипнет к поверхности. Переложите тесто в миску и оставьте подходить в теплом месте на два часа.

Подготовьте 200 г сухофруктов: залейте кипятком, перемешайте и просушите. Добавьте в сухофрукты муку. Сформируйте из теста пласт и поместите его в тесто.

Сформируйте шарики и выложите их в формы для пасок, заполняя на треть. Оставьте подходить примерно на час. Смажьте верх пасок желтком, смешанным со столовой ложкой молока.

Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке примерно час.

Украсьте глазурью и посыпкой по своему вкусу.

Важно, чтобы все продукты были комнатной температуры.

Раньше мы писали, как испечь паску Львовская баба.

Также узнайте о 7 досадных ошибках в готовке паски, которые испортят праздничную выпечку.

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