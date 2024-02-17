Настоящий магнат. Кого из украинцев считают самым богатым человеком в истории

Что известно о богатстве Острожского

По словам историка, самым богатым украинцем всех времен является Константин-Василий Острожский - сын известного князя Константина Острожского, который громил московитов.

"Сам Константин-Василь жил в 1526-1608 году. Он был владельцем 80 городов, 40 замков, 2760 сел. Годовой доход князя составлял 19 миллионов злотых. То есть более 50 тонн золота ежегодно. Он был владельцем половины Волынского воеводства", - говорит Алферов.

Однако много денег князь тратил на образование, науку и поддержку украинской культуры.

Константин Василий Острожский (фото: Википедия)

Времена правления Острожского отличились большим подъемом украинской культуры. Это было обусловлено попыткой князя сделать свою резиденцию центром культурного сопротивления католической и униатской экспансии.

В Остроге образовался кружок (академия) славянских и греческих ученых, публицистов теологов и богословов, в который входили самые светлые умы того времени. Именно благодаря князю в Остроге собрали большую библиотеку, в которой находились греческие и западноевропейские богословские книги, перепечатки античных произведений, словари, космографии, грамматики и прочее.

Также князь является основателем первого высшего учебного заведения восточнославянских народов - Острожской академии. А еще при содействии Константина-Василия в Острожской типографии вышло более 20 изданий, в том числе первый полный текст Библии на славянском языке в 1580 года.

Кроме капиталовложений в развитие образования, Острожский также помогал в восстановлении исторических памятников. За его деятельность историк Михаил Грушевский назвал Острожского "первым национальным возрождением Украины".