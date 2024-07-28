RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Настоящий красавец: как выглядит младший брат Кейт Миддлтон (фото)

Кейт и Джеймс Миддлтон (фото: instagram.com/jmidy)
Автор: Иванна Пашкевич

Мало кто знает, что у Кейт Миддлтон есть брат Джеймс. Лишь недавно он открыл для всех пользователей свою страницу в Instagram. Этот аккаунт помог узнать много интересных подробностей о мужчине.

РБК-Украина (проект Styler) делится ими с вами.

Оказалось, что встретить 31-летнего красавца не так просто - он проводит все свое время в деревне рядом с озером Лох-Несс.

Известно, что Джеймс обожает собак, особенно спаниелей. У младшего брата герцогини Кембриджской целых девять псов.

Джеймс Миддлтон (фото: instagram.com/jmidy)

Кроме того, он занимается разведением коз и кур, и это еще не все - Джеймс также увлекается пчеловодством!

Кстати, мужчина не публикует фотографии своей знаменитой сестры и других родственников, а также предпочитает держать свою личную жизнь в секрете.

Однако журналистам удалось узнать, что его избранница - 29-летняя француженка, финансовый аналитик Ализе Тевене.

Джеймс Миддлтон с женой (фото: instagram.com/jmidy)

К слову, Миддлтон решил изменить свою жизнь и переехать в деревню после того, как его бизнес стал убыточным - его компания Boomf, производившая маршмеллоу, потеряла 3 миллиона фунтов стерлингов.

Теперь он занимается натуральным хозяйством и, судя по всему, чувствует себя прекрасно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кейт МиддлтонКоролевская семья