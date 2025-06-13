"Настоящий динозавр?": полиция "арестовала" 180-килограммового аллигатора, который устроил шоу

Полиция "задержала" нарушителя

В штате Северная Каролина произошло необычное происшествие: местная полиция "задержала" огромного трехметрового аллигатора, который решил позагорать прямо на дороге, заблокировав движение транспорта.

Инцидент произошел в округе Онслоу, Северная Каролина. 180-килограммовый аллигатор, которого с юмором прозвали Пепе, невозмутимо расположился посреди проезжей части, наслаждаясь солнечным теплом и, по словам очевидцев, даже "позируя" перед камерами изумленных водителей.

Гигантская рептилия, не обращая внимания на автомобили, которые вынужденно останавливались перед двойными желтыми линиями, неспешно переползала дорогу. Такой дерзкий отдых привел к настоящему транспортному коллапсу.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники офиса шерифа округа Онслоу и представители Комиссии по вопросам дикой природы Северной Каролины.

Сохраняя осторожность, нескольким офицерам понадобилось приложить усилия, чтобы оттянуть доисторического вида существо с раскаленного асфальта. Говорят, что "динозавр" сильно сопротивлялся.

Огромный аллигатор заблокировал дорожное движение (фото: полиция Онслоу)

"Динозавр без документов"

В юмористической заметке на странице офиса шерифа в Facebook появилось сообщение о "задержании" Пепе.

Аллигатору инкриминировали "подозрение в том, что он является динозавром без надлежащих документов", "публичное безделье с целью принятия солнечных ванн" и "препятствование дорожному движению".

"Свидетели говорят, что он просто отдыхал и фотографировал, явно игнорируя знак "запрещено бездельничать и отдыхать на дорогах", - говорится в сообщении правоохранителей.

К счастью, во время этой неординарной встречи никто не пострадал, кроме, возможно, самолюбия аллигатора, который "отказался быть закованным в наручники".

Полиции пришлось приложить усилия, чтобы убрать Пепе с дороги (фото: Полиция Онслоу)

Что полиция сделала с аллигатором

Пепе был успешно перемещен в безопасную и более комфортную для него среду, подальше от оживленного автомобильного движения.

"Нам сказали, что аллигатора безопасно переместили - и нет, он не смог покататься на дробовике", - пошутили в офисе шерифа, добавив, что инцидент завершился счастливо как для людей, так и для чешуйчатого "нарушителя".