Настоящий апокалипсис для ПК. Обновление Windows 11 вывело из строя миллионы компьютеров по всему миру

На прошлой неделе Microsoft выпустила необязательное обновление Windows 11, которое добавило некоторые новые функции в меню "Пуск", панель задач и экран блокировки. К сожалению, это обновление сеет хаос для некоторых пользователей.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на популярное издание PCWorld, которое фокусируется на предоставлении новостей, обзоров и руководств по компьютерам и технологиям.
После установки обновления Windows KB5043145 вы не сможете перезагрузить свой компьютер, поскольку вас поразит печально известный синий экран смерти или менее распространенный зеленый экран смерти. В некоторых случаях также может быть активирована защита BitLocker.
Microsoft подтвердила это как известную проблему, заявив, что все пользователи Windows 11 версий 23H2 и 22H2 могут быть затронуты. По состоянию на сейчас Microsoft удалила обновление.
Затронутые компьютеры застревают в постоянном цикле загрузки, и Windows автоматически запускает экран восстановления в попытке исправить или сбросить обновление.
"После установки KB5043145 и перезагрузки мой ноутбук завис на экране с логотипом производителя с вращающимся кругом. Мне пришлось нажать "Питание", и Windows 11 начала восстановление. Это удалось, но обновление не установлено. Мой Windows 11 обновлен со всеми последними обновлениями (23H2, 22631.4169) и драйверами", - пишет один отчаявшийся пользователь.
Сотрудники службы поддержки Microsoft сообщают, что им известно об этих отчетах. Уязвимые машины автоматически загружаются на экран "Автоматическое восстановление" после того, как пользователи несколько раз сталкиваются с BSOD/GSOD. После этого вам также может понадобиться ваш пароль восстановления BitLocker.
Помимо сине-зеленых экранов смерти, пользователи также жалуются на то, что они больше не могут использовать свои мыши и/или клавиатуры после установки патча KB5043145 (потому что соответствующие USB-подключения больше не работают).
У других пользователей пропадает подключение WLAN. Подсистема Windows для Linux также, по-видимому, перестает работать на некоторых компьютерах после установки KB5043145.
Прежде всего, нет необходимости устанавливать обновление KB5043145, если вы еще этого не сделали. Оно не обязательное, поэтому просто воздержитесь от его установки, пока оно не будет исправлено, протестировано и выпущено для широкой публики.
Если вы все-таки его установили и столкнулись с проблемами, вы можете удалить обновление в Windows Recovery в меню "Устранение неполадок" и "Дополнительные параметры". После его удаления Windows должна корректно перезагрузиться.
Если вы уже установили обновление KB5043145, но не испытываете никаких проблем, вы можете рассмотреть возможность его удаления в любом случае. Перейдите в Настройки, затем "Центр обновления Windows", далее "История обновлений" и "Удалить обновления". Найдите исправление KB5043145 и нажмите "Удалить".
Синий экран после установки обновления (фото: Windows Latest)
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