Настоящий апокалипсис для ПК. Обновление Windows 11 вывело из строя миллионы компьютеров по всему миру

Что не так с обновлением?

После установки обновления Windows KB5043145 вы не сможете перезагрузить свой компьютер, поскольку вас поразит печально известный синий экран смерти или менее распространенный зеленый экран смерти. В некоторых случаях также может быть активирована защита BitLocker.

Microsoft подтвердила это как известную проблему, заявив, что все пользователи Windows 11 версий 23H2 и 22H2 могут быть затронуты. По состоянию на сейчас Microsoft удалила обновление.

Затронутые компьютеры застревают в постоянном цикле загрузки, и Windows автоматически запускает экран восстановления в попытке исправить или сбросить обновление.

"После установки KB5043145 и перезагрузки мой ноутбук завис на экране с логотипом производителя с вращающимся кругом. Мне пришлось нажать "Питание", и Windows 11 начала восстановление. Это удалось, но обновление не установлено. Мой Windows 11 обновлен со всеми последними обновлениями (23H2, 22631.4169) и драйверами", - пишет один отчаявшийся пользователь.

Сотрудники службы поддержки Microsoft сообщают, что им известно об этих отчетах. Уязвимые машины автоматически загружаются на экран "Автоматическое восстановление" после того, как пользователи несколько раз сталкиваются с BSOD/GSOD. После этого вам также может понадобиться ваш пароль восстановления BitLocker.

Помимо сине-зеленых экранов смерти, пользователи также жалуются на то, что они больше не могут использовать свои мыши и/или клавиатуры после установки патча KB5043145 (потому что соответствующие USB-подключения больше не работают).

У других пользователей пропадает подключение WLAN. Подсистема Windows для Linux также, по-видимому, перестает работать на некоторых компьютерах после установки KB5043145.

Что вы можете сделать с обновлением

Прежде всего, нет необходимости устанавливать обновление KB5043145, если вы еще этого не сделали. Оно не обязательное, поэтому просто воздержитесь от его установки, пока оно не будет исправлено, протестировано и выпущено для широкой публики.

Если вы все-таки его установили и столкнулись с проблемами, вы можете удалить обновление в Windows Recovery в меню "Устранение неполадок" и "Дополнительные параметры". После его удаления Windows должна корректно перезагрузиться.

Если вы уже установили обновление KB5043145, но не испытываете никаких проблем, вы можете рассмотреть возможность его удаления в любом случае. Перейдите в Настройки, затем "Центр обновления Windows", далее "История обновлений" и "Удалить обновления". Найдите исправление KB5043145 и нажмите "Удалить".

Синий экран после установки обновления (фото: Windows Latest)