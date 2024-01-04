"Настоящие чувства не знают помех". Военная, которую вернули с плена, выходит замуж (фото)

"Сегодня я стал свидетелем не просто помолвки, а настоящего триумфа любви! Эта любовь пережила испытания, способные сломить сильнейших, но не позволила сломить вас", - написал Волынский.

Пара украинских морпехов Галина Федишин и Николай Гриценяк вместе прошли бои за Мариуполь, выдержали плен и длительную разлуку, однако настоящие чувства не знают помех. Потому они решили жениться.

"Их чувства и преданность друг другу стали символами непобедимой веры и надежды. Их любовь - это всеобъемлющий свет, победивший тьму самых трудных времен! Поздравляю вас с этим новым началом! Ваша история - вдохновение для всей страны", - поделился эмоциями военный.

Галина Федишин и Николай Гриценяк женятся (фото: facebook.com/serjvlk)

Что известно о Галине Федишине

28-летняя девушка родом из Ивано-Франковской области. Она окончила Звягельский профессиональный медицинский колледж.

В мае 2022 года Галина попала в плен при выходе с "Азовстали" и была ранена.

Обмен пленными 3 января

В этот вечер домой было возвращено 230 защитников.

Среди них представителей:

Вооруженных сил Украины - 130 (среди них ТрО - 14, ВМС - 14)

Национальной гвардии - 55

Государственной пограничной службы - 38

Национальной полиции - 1

шесть гражданских, которые были незаконно лишены свободы

Среди возвращенных были как те, кто имел официальный статус военнопленного, подтвержденный через Международный комитет Красного Креста - 182 человека, и те украинские военнослужащие, которые считались пропавшими без вести и имели статус "поиск человека" - 48.