"Настоящие чувства не знают помех". Военная, которую вернули с плена, выходит замуж (фото)

Вечером 3 января Украина вернула домой 230 защитников с российского плена. Среди освобожденных военных также была Галина Федишин. Она попала в плен вместе со своим парнем, но в плену они не были вместе. После освобождения пара решила жениться.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост военного Сергея Волынского в Facebook.
"Сегодня я стал свидетелем не просто помолвки, а настоящего триумфа любви! Эта любовь пережила испытания, способные сломить сильнейших, но не позволила сломить вас", - написал Волынский.
Пара украинских морпехов Галина Федишин и Николай Гриценяк вместе прошли бои за Мариуполь, выдержали плен и длительную разлуку, однако настоящие чувства не знают помех. Потому они решили жениться.
"Их чувства и преданность друг другу стали символами непобедимой веры и надежды. Их любовь - это всеобъемлющий свет, победивший тьму самых трудных времен! Поздравляю вас с этим новым началом! Ваша история - вдохновение для всей страны", - поделился эмоциями военный.
Галина Федишин и Николай Гриценяк женятся (фото: facebook.com/serjvlk)
28-летняя девушка родом из Ивано-Франковской области. Она окончила Звягельский профессиональный медицинский колледж.
В мае 2022 года Галина попала в плен при выходе с "Азовстали" и была ранена.
В этот вечер домой было возвращено 230 защитников.
Среди них представителей:
Среди возвращенных были как те, кто имел официальный статус военнопленного, подтвержденный через Международный комитет Красного Креста - 182 человека, и те украинские военнослужащие, которые считались пропавшими без вести и имели статус "поиск человека" - 48.
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