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В Волынской области на льду погиб ребенок, травмировались спасатели, есть спасенные

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Волынь, Вторник 03 января 2023 16:17
В Волынской области на льду погиб ребенок, травмировались спасатели, есть спасенные Фото: в Волынской области на льду погиб ребенок (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 3 января, в Волынской области на льду погиб ребенок, еще двоих спасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Около 14:15, в г. Нововолынск трое детей 2010-2012 г. р. находились на кризисе местного карьера в 25 м от берега.

"В результате разлома льда один ребенок утонул, тело поднято на берег спасателями", - рассказали в ведомстве.

Двоих детей спасли специалисты ГСЧС. С диагнозом переохлаждения они госпитализированы в больницу.

Двоих спасателей также госпитализировали с переохлаждением.

"Чтобы не потерять время, они не надували лодку, а поплыли за детьми своими силами", - добавили спасатели.

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