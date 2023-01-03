В Волынской области на льду погиб ребенок, травмировались спасатели, есть спасенные

Во вторник, 3 января, в Волынской области на льду погиб ребенок, еще двоих спасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

Около 14:15, в г. Нововолынск трое детей 2010-2012 г. р. находились на кризисе местного карьера в 25 м от берега.

"В результате разлома льда один ребенок утонул, тело поднято на берег спасателями", - рассказали в ведомстве.

Двоих детей спасли специалисты ГСЧС. С диагнозом переохлаждения они госпитализированы в больницу.

Двоих спасателей также госпитализировали с переохлаждением.

"Чтобы не потерять время, они не надували лодку, а поплыли за детьми своими силами", - добавили спасатели.