Настоящее чудо: под Одессой море невероятным способом соединилось с водоемами

Что известно

По его словам, в природе продолжается своя уникальная жизнь. Недавно естественным образом обновился водообмен между заповедными лиманами и Черным морем.

Важно, что отсутствие водообмена очень плохо влияло на экологическую систему, в том числе на размножение рыбы.

"Случилось чудо - Черное море кардинально решило проблему восстановления водообмена… После нескольких мощных циклонов на песчаной пересыпи, наконец, произошел морской прорыв. Он произошел неделю назад и море бурно понесло свои воды в Тузловские лиманы", - говорится в сообщении.

Известно, что пропускная способность пропасти в среднем сейчас составляет 50 м/куб в сек, хотя при сильных восточных и юго-восточных ветрах, она увеличивается.

Ученый отметил, что Тузловские лиманы за последнюю неделю получили уже немалый объем воды с моря и их наполнение продолжается. В сутки в Тузловские лиманы поступает около 5 млн кубометров морской воды.

Как вода поступает в лиманы

Ученый обнародовал видео, на котором зафиксировано как вода поступает в лиманы. Также он отметил, что с начала войны национальному парку "Тузловские лиманы" запретили проводить инженерные работы, которые возобновили бы водообмен между морем и озерами.

К тому же Русев рассказал, что в заповеднике сейчас много птиц, еще держатся небольшие стаи взрослых розовых фламинго вместе с молодыми птицами, хотя основная стая "фениксов" уже улетела в Болгарию.

Море пробило путь в заповедные зоны (фото: facebook.com/ Национальный природный парк "Тузловские лиманы")