"Дело закрыто". Козловский и Кондратюк поставили точку в многолетней войне

Более 10 лет продюсер и его бывший подопечный выясняли отношения в юридической плоскости. Певец по решению суда должен был выплатить долг.

"Судебные долги Виталием Козловским оплачены. Каталог песен перешел к нему в полном объеме. Дело закрыто!" - сообщил Игорь Кондратюк.

Заявление Кондратюка о закрытии дела (скриншот)

Что известно об отношениях Козловского и Кондратюка

В марте Кондратюк высказался о певце. По его словам, они поддерживали связь только через адвоката. Продюсер хотел как можно скорее закрыть дело, ведь больше не предпочитает говорить об экс-подопечном.

"У нас отношения очень простые - он виноват по суду и все, я о нем забываю, он периодически выходит на связь с моим адвокатом, там какие-то "бурления", не будем говорить чего, происходят, и оно снова спадает. Я уже даже на это не обращаю внимание", - рассказывал ранее Кондратюк Янине Соколовой.

Кондратюк о Козловском (фото: РБК-Украина)

Игорь и Виталий познакомились на шоу "Караоке на Майдане" в 2002 году. Спустя 10 лет сотрудничества артист разорвал контракт. По условиям договора, все права на песни принадлежали Кондратюку. Среди таких были хиты "Пинаколада", "Красота-разлука", "Шекспир" и многие другие. Однако певец все равно продолжал их исполнять.

В конце концов продюсер обвинил его в нарушении авторских прав и подал в суд. Козловский проиграл и долгое время не мог выплатить всю сумму накопленного долга. В октябре 2023-го Кондратюк заявлял, что певец был должен ему около 1,5 млн грн. По исполнительному производству во время службы в ВСУ с зарплаты исполнителя даже автоматически взимались средства.

Наконец дело закрыто и долги выплачены. Теперь Виталий снова может исполнять старые хиты.