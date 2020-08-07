Як впоратися з закачуванням в транспорті: названі ефективні способи

У літній період люди починають багато подорожувати на автомобілі та автобусах. Однак такі подорожі може істотно зіпсувати нудота від захитування. Особливо такі явища сильно ускладнюють поїздки з дітьми.

Для того щоб подолати нудоту, потрібно сфокусувати погляд в одній точці, наприклад, на горизонті. Також допомагає подихати свіжим повітрям. Такі рекомендації дає Національна служба охорони здоров'я Великобританії. Про це пише News UA з посиланням на Daily Express.

Фахівці рекомендують мандрівникам закрити очі та повільно дихати, при цьому сфокусувати свою увагу на диханні. Також потрібно випити трохи води.

Ще одним хорошим способом проти нудоти є імбир, а також продукти з його вмістом. Можна в дорогу взяти чай з імбиром, імбирне печиво, льодяники з імбиром.

Перед поїздкою не варто вживати гостру і важку їжу, а також варто пити алкоголь.

Тим, кого закачує в дорозі, рекомендується відмовитися від читання в дорозі, перегляду фільмів і використання будь-яких електронних пристроїв.

Якщо починає заколисувати, то не варто спостерігати за рухомими об'єктами за вікном, за машинами, що проїжджають.

Як стверджують іспанські дієтологи, впоратися з нудотою допоможуть страви з рису. Також можна вживати яблука та арахіс. Однак яблуко потрібно вживати без шкірки або у вигляді пюре.

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