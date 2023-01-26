94-летний дедушка отдал свои сбережения на нужды ВСУ

94-летний дедушка из Надворной Ивано-Франковской области передал свои денежные сбережения на нужны Сил обороны Украины, чтобы поддержать воинов ВСУ.

Об этом сообщил мэр Надворной Зиновий Андрийович в своем Facebook .

Несмотря на такой весьма преклонный возраст, Владимир Владимирович Ивасишин лично пришел в горсовет, чтобы передать средства, которые отложил для себя на "черный день".

Пенсионер рассказал, что нынешняя полномасштабная военная агрессия России против Украины - вторая война в его жизни, а первую он пережил подростком, но признается при этом, что до сих пор помнит те события.

"Теперь, говорит Владимир: "Если бы было лучшее здоровье - пошел бы защищать Украину на передовую", - передает слова мужественного дедушки градоначальник.

Андрийович уточнил, что пенсионер принес накопленную сумму в размере 1000 гривен, решив передать деньги и таком образом поддержать украинских защитников.

"Этот поступок меня очень умилил, насколько силен духом и патриотический человек. Пообщавшись с ним, я еще раз убеждаюсь в том, что украинскую нацию не победить. Дух несокрушимости в нашей ДНК" - говорится в публикации.