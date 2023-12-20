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Наблюдать почти невозможно. В Чернобыле "засветились" осторожные и умные животные

В Чернобыле показали волков на снегу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыле в фотоловушку попали очень осторожные и умные животные. Речь идет о хищниках - волках.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Чернобыльского заповедника в Facebook.

Волки в Чернобыле

Отмечается, что волки очень хитрые, осторожные и умные животные. Потому наблюдать за ними в дикой природе практически невозможно. Зато в фотоловушку попадают самые разные моменты волчьей жизни и проявления характера животных.

"Вот волк рассматривает необычную для леса вещь: любопытство перевесило страх", - сказано в сообщении.

Волк в Чернобыле (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для большинства населения Украины волк не является конфликтным видом. Нападения на людей волков, больных бешенством, имеют место, но они не часто случаются.

Современная конфликтная ситуация в том, что волк имеет чрезмерно высокую численность, является конкурентом для других видов крупных хищных млекопитающих и, прежде всего, чертой и удерживает численность основных видов жертв на низком уровне.

 

Напомним, в Чернобыле показали домашних животных, спокойно проживающих здесь без людей.

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