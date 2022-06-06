Ці способи допоможуть зменшити свербіж після укусу комара

Влітку через укуси комарів можуть виникнути алергічні реакції. Існує безліч різних методів лікування і домашніх засобів, за допомогою яких можна полегшити свербіж.
Що потрібно відразу зробити після укусу комара - читайте нижче.
Разом з літньою спекою різко з'явились комарі. Тому важливо знати, що робити, у разу укусу комара.
Що робити одразу, якщо вкусив комар:
Коли комар кусає, то він протикає шкіру хоботком, щоб всмоктати кров. Він залишає після себе трохи слини, що містить білки, які ваше тіло сприймає як небажаних гостей.
Щоб захиститись, тіло виділяє сполуки, відомі як гістаміни. Вони ж спричиняють свербіння, запалення і набряк.
Укуси комарів можуть викликати сильний свербіж у дітей, людей, яких раніше не кусали певні види комарів, або у людей, що живуть з порушеннями імунної системи.
Однак серйозні алергічні реакції на укуси комарів дуже рідкісні.
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