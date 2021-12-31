Ці способи допоможуть відкрити вино без штопора

Багато людей часто стикається з такою ситуацією, що на святковому столі є вино, а штопора немає. Однак, у такому випадку є кілька способів вирішити цю проблему.
Як відкрити вино без штопора - читайте в матеріалі нижче.
Проштовхнути корок усередину
Для початку корок потрібно проколоти чимось гострим. Така маніпуляція дозволить зменшити тиск у пляшці. Після цього спробуйте проштовхнути пробку пальцем усередину пляшки.
Якщо вона не піддається, то можна застосувати будь-який предмет відповідного розміру з тупим кінцем, наприклад олівець, ручку або маркер. Якщо пробка розкришилася, то процідіть вино через марлю.
Саморіз та плоскогубці
Такий метод один із найпростіших і найбезпечніших. Саморіз потрібно вкрутити в пробку так, щоб він увійшов на 1,5-2 см углиб. Потім за допомогою плоскогубців його захоплюємо і таким чином витягуємо пробку.
Взуття
Для такого способу потрібно сісти на стійкий стілець і покласти пляшку собі між ніг так, щоб дно було направлено до вас, а шийка в підлогу. Однією рукою потрібно притримувати пляшку, а іншою – ударяти підошвою взуття по дну пляшки.
Після кількох ударів потрібно перевіряти, наскільки пробка просунулась. Будьте уважні, щоб не перестаратися, інакше корок може вискочити, і вино розіллється на підлогу.
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