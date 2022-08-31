Ці способи допоможуть позбутися від мошок в будинку за 1 хвилину

Використання різноманітних хімічних засобів може вирішити проблему, але це не залишиться без наслідків для самопочуття людини. Тому замість того, щоб використовувати хімікати, краще вибрати простий і надійний метод.

Як зробити пастку для мошок

Пластиковий стакан

Потрібно влити у нього солодкий розчин з яблучного оцту і цукру. Потім оберніть його харчовою плівкою. Виделкою або кінчиком олівця потрібно проткнути поверхню, утворивши невеликі отвори.

Після цього потрібно розмістити пастку біля вікна або місця, де літають комахи. Мошки пробиратимуться всередину чашки і тонуть у розчині.

Пластикова пляшка

Зробити мухоловку можна з простої пластикової пляшки. За допомогою ножа або ножиць потрібно розрізати пляшку навпіл. Потім переверніть верхню частину, щоб утворилася така собі воронка, і прикріпити її до другої частини пляшки, яка повинна бути більше. Закріпити все необхідно водопроникною стрічкою.

Далі налийте червоне вино або бальзамічний оцет на дно пляшки, щоб привабити комах. Їх притягуватиме запах і вони застрягатимуть всередині.

Скляна пляшка

Цей трюк легко налаштувати, адже він займе лише кілька хвилин. Потрібно просто перелити в скляну пляшку сироп та помістіть його в стратегічне місце в будинку.

Таким чином мошок також буде приваблювати запах, і їм буде важко вилетіти, опинившись у пляшці.