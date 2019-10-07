Здатне змінити життя зовсім скоро: астролог надихнула прогнозом

Астрологічний прогноз на тиждень з 7 по 13 жовтня для всіх знаків Зодіаку визначає несприятливі для сфери кар'єри та стосунків дати, а також вказує на високий вплив січневого затемнення на початку тижня, здатний змінити життя тих, хто під нього потрапив. Відомий астролог Наталя Анісімова також просить звернути увагу на прийдешній повний місяць у неділю, коли пік енергії можна направити на потрібний результат.

За словами експерта, січневе затемнення з найбільшою ймовірністю "зачепить" кар'єру, нерухомість та сім'ю.

Зазначається, що в плані роботи практично всі представники зодіакального кола можуть відчути необхідність прийняти участь у соціальному житті.

Доведеться долати перешкоди на шляху до своїх кар'єрних цілей, каже Анісімова.

Астрологічний прогноз на тиждень з 7 по 13 жовтня (колаж: РБК-Україна)

У астрологічному прогнозі зазначається негативний вплив Сатурна з 7 по 10 жовтня - коли можна відчути занепад сил і зовнішні обмеження. Планета "пропонує" провести інвентаризацію своїх прагнень і сконцентруватися на головних цілях та прагненнях, відхиливши при цьому другорядні. За словами експерта, висока ймовірність вирішувати проблеми з начальством на роботі.

Ще один несприятливий період - друга половина тижня, коли можливі конфлікти в колективі. При виникненні розбіжностей відстоювати свою точку зору і успішно завершити справи і завдання допоможе "протекторат" планети удачі Юпітера.

З 10 по 13 жовтня буде вплив планети свободи та сюрпризів Урану на планету фінансів та стосунків Венеру - це може позначитися на можливих сварках й образах в сфері стосунків. Астролог рекомендує в ці дні зберігати певну дистанцію, інакше проблема може вирішитися "через видалення партнера зі свого життя".

Період з 11 по 13 жовтня вдалий для здійснення покупок і спілкування - дні пройдуть під позитивним впливом планети комунікації, розуму і покупок Меркурія. Спілкування в ці дні буде дуже продуктивним, обіцяє астролог.

Астрологічний прогноз на тиждень з 7 по 13 жовтня (колаж: РБК-Україна)

Експерт також рекомендує планувати реалізацію амбітних задумів і важливих справ на вихідні, адже в неділю, 13 жовтня, намічається сильний по енергетиці повний місяць.

Як повідомлялося раніше, нещодавно відомий астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, життя яких круто зміниться вже цієї осені. Експерт дав представникам кожного знака слушні поради.