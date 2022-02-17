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Прості засоби для очищення швів між плиткою у ванній: є в кожній квартирі

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Четвер 17 лютого 2022 12:44
Прості засоби для очищення швів між плиткою у ванній: є в кожній квартирі Фото: як легко очистити плитку у ванній від нальоту і цвілі (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

У ванних кімнатах з часом може утворитися темний вапняний наліт між плиткою в місцях затирання швів, а також через вологу нерідко з'являється цвіль. Щоб видалити такий бруд і повернути кахлю колишню чистоту, необов'язково поспішати в магазин за покупкою дорогих засобів - можна домогтися вражаючих результатів, використовуючи підручні.

Що допоможе очистити простір між плиткою в таких випадках - читайте в матеріалі нижче.

Варто зауважити, що при утворенні цвілі краще не затягувати з очищенням, оскільки грибок не тільки псує естетичний вигляд приміщення, але і вельми небезпечний для здоров'я мешканців квартири.

Для видалення цвілі можна взяти звичайну зубну щітку, яку ви вже не будете використовувати - вона дозволить легше дістатися до найбільш важкодоступних ділянок на кахлі.

Якщо старої чи зайвої щітки у вас під рукою немає, цілком підійдуть губки або тканинна ганчірочка.

На щетину слід нанести такий розчин, як харчова сода, після чого просто обробити ділянки між кахлем. Щоб посилити ефект, можна разом з содою використовувати відбілювач.

У разі, якщо ви для чищення взяли ганчірку або губку, то для них найкраще взяти столовий оцет, розбавлений водою.

Інші підручні засоби для видалення цвілі або нальоту між плитками:

  • бура
  • аміак (нашатир)
  • перекис водню

Додамо також, що якщо цвіль зростає в ущільнювачі, і ви не можете позбавитися від неї, то герметик потрібно видалити і замінити. Поверхню стіни, на якій цвіль сильно в'їлася в штукатурку, також можна відскребти і заново обробити.

Раніше експерти дали поради, як позбутися неприємних запахів в будинку, і поділилися корисними лайфхаками.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які копійчані засоби допоможуть легко відмити ванну від іржі та розводів.

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