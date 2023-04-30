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В Николаеве объявили подозрение мужчине, бросившему гранату в центре города

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Воскресенье 30 апреля 2023 05:15
В Николаеве объявили подозрение мужчине, бросившему гранату в центре города Фото: в Николаеве объявили подозрение мужчине, взорвавшему гранату в центре (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Мужчину, бросившему гранату посреди улицы в Николаеве, объявили подозрение. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию .

По данным следствия, подозреваемым оказался подвыпивший 59-летний мужчина - между ним и другим местным жителем возник словесный конфликт. После злоумышленник получил гранату и бросил ее, что привело к ранению 51-летней прохожей и его самого.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении в совершении преступлений по двум статьям: покушение на умышленное убийство (ст. 15 п.п1,5 ч. 2 ст. 115) и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 ). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что инцидент произошел 28 апреля. По словам местных жителей, все произошло по ул. 8-го Марта.

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полиция Николаев
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