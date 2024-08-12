Певец и военный Ярмак получил боевую награду от Сырского (фото)

Ярмак получил награду

Защитник Украины показал фото отличия. Он получил наградный знак "Золотой крест".

Военный получил награду (скриншот)

При этом певец отметил, что он не гонится за какими-либо наградами. Ярмак рассказал, какое сейчас у него звание и добавил, что у него нет грез о карьере в армии.

"Я делаю все для своей страны не ради наград или знаков отличия. Я с первого дня не строил себе карьеры и не бегал за званиями и должностями. Напротив, х*рячил вместе со всеми солдатами и дослужился до двух с половиной лет аж до сержанта", - написал Ярмак.

Ярмак высказался о своей награде (скриншот)

"Поэтому для меня боевая награда более ценна, чем любая государственная!" - подчеркнул военный, вставший на защиту Украины в феврале 2022 года.

Также Ярмак добавил, что у него есть главная награда. На войне судьба свела его с побратимами. И они, подчеркнул артист, заслуживают всех самых высоких наград.

Военный и певец высказался о главной награде (скриншот)

Что известно о службе Ярмака

Артист решил защищать Украину в начале полномасштабной войны, которую развязала РФ. Ярмак пошел в военкомат, но его не взяли на фронт. Певцу отказали, потому что у него не было боевого опыта.

Ермак (фото: instagram.com/yarmak_music)

Впрочем, Александр не захотел отсиживаться дома. Поэтому Ярмак нашел возможность попасть в ВСУ. Изначально певец был гранатометчиком.

После этого артист получил новый опыт. Он прошел обучение и стал аэроразведчиком. Впоследствии Ярмак возглавил подразделение управления дронами.