Певица Татьяна Пискарева: Всем, кто сбежал, нужно понимать - нас нигде и никто не ждет

– Вы были вокальным тренером на двух сезонах "Фабрики звезд". Что вы можете сказать о Регине Тодоренко. Какой она была на "Фабрике"?

– Она была целенаправленная, активная. Она хотела добиться, хотела научиться, всегда спрашивала, когда готовились номера, потому что мы все были как одна семья: все тренеры, специалисты. Многие советы творческие, вокальные, по дыханию, я ей давала. Мы никогда даже такого не могли подумать, что произойдет такая неприемлемая вообще и непонятная для человечества, для Вселенной, ситуация.

Она такая открытая, громкая была, яркая. Мне кажется, что когда она начинала строить какие-то отношения в России, это было, во-первых, связано с ее целеустремленностью. Наверное, она считала, что Украина должна подчиниться ей только после того, как она покорит российский шоу-бизнес, я так себе думаю. За нее я не могу отвечать, но тогда, в те времена, было так будто в подсознании, что нужно ехать в Москву, там покорить, а потом ты станешь в Украине известной или популярной.

Такое мнение существовало много лет. Как будто первый шаг такой. Но все забывают, что первый шаг они делали и делают в Украине. Потому что в Украине самые лучшие специалисты в учебных заведениях. Обучаются они здесь, а потом едут. Ну, сейчас вообще об этом речи не может идти. Надо быть совсем глупым и не в своем уме, когда у тебя в стране такое горе, а ты куда-то едешь что-то покорять. Не знаю, зачем и для чего. Ну это уже неприемлемо.

– А что вы думаете о ее поведении и поступках сейчас, на фоне полномасштабной войны?

– Мне кажется, что молодое поколение артистов, которые сейчас поют, им такое даже в голову не придет. Потому что это правильная позиция, потому что я люблю свое государство, условие, родителей, семью, семью, землю, родину. И это точка. А дальше ты уже или ты умный, или глупый. Я думаю, что это деньги. Я думаю, это статус денег. Она вышла замуж, знаете, насладилась, наверное, состоянием.

Знаете, вот у меня такая картинка мира, что если я вычеркнула, то я вычеркнула. А вычеркиваем мы сегодня многих людей даже подсознательно. Не специально, потому что Регина мне ничего плохого не сделала, но она сегодня откровенно транслирует предательскую позицию. Она просто забыла, откуда она и что она из себя представляет, и откуда она начала пить воду. А в тот колодец она просто плюет.

Татьяна Пискарева высказалась об изменнице Тодоренко (фото предоставлено певицей)

– Вы были солисткой Образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Украины. Это очень важная и ответственная роль. Чем больше всего вам запомнился этот период?

– Я с ансамблем Вооруженных Сил Украины живу всю свою жизнь. То, что в трудовой книжке у меня было написано, что я солистка, это значит лишь то, что мне очень повезло попасть в такой большой профессиональный состав высоких музыкантов под руководством полковника Дмитрия Жановича Антонюка. Это просто невероятный, легендарный дирижер, объединяющий вокруг себя крутых музыкантов, а мне, значит, повезло и он увидел во мне тот потенциал, когда я была молодая.

А сейчас я взрослая и всю свою жизнь мы с ними работаем вместе. Они играли и сопровождали мои три сольных концерта. То есть мы с ними сотрудничаем всю жизнь. И любое выступление, если они зовут, сразу все партитуры беру, репетиция - и выходим на сцену. То есть наше сотрудничество продолжается.

– А что вы можете сказать об артистах-мужчинах, среди которых Потап, Олег Винник, Влад Яма. Они уехали и при этом они это транслируют в соцсетях. И уже находясь за границей, они успели неоднократно скандалиться.

– Я сама с начала войны была вынуждена уехать из родного дома. Муж посадил меня, двоих детей, собаку, и вывез на границу. И мы пересекали уже там пешком границу, потому что очень много было людей. Моменты ужасающие. И я должна полтора года слушаться мужа, вспоминать каждый день, что в первую очередь я мама, что дети это будущее, что мои девочки должны быть здоровыми, психически выносливыми и они вернутся в Украину, когда закончится война. И будут создавать новые песни, рожать детей. Потому что муж мне поставил такую задачу, я отделила себя как творческую личность, потому что я была мамой.

Когда я поняла, что ничего не могу с этим поделать, даже несмотря на то, что я за границей провела три всеукраинских международных фестиваля, даже если я объединила вокруг себя детей украинских беженцев, мы с ними работали... Я ничего не смогла с этим сделать, я просто понимала, что если я не вернусь в Украину - я просто не смогу ни дышать, ни жить. Просто я была вырвана, как дерево без корней. Я вернулась и счастлива.

Поэтому всем, кто, скажем так, сбежал, нужно понимать. Во-первых, нас нигде никто не ждет. Во-вторых, мы никому вообще не нужны. В третьих, если мы нужны, то только своей Украине и украинцам. Если эти люди осознают, что они действительно сбежали, то им нужно просто понять, что нет им покоя и нет им душевного утешения негде, а только возвращаться домой.

Никогда не бывает слишком поздно. Беритесь, вставайте, возвращайтесь, смотрите смело в лицо людям, объясните им свою погодку и начинайте работать ради Украины. Это важно.

– То есть вы считаете, что все равно они могут вернуться, имеют такое моральное право - возвращаться?

– Они действительно многое потеряли. А может быть, и все. Но нужно возвращаться домой, чтобы жить, чувствовать себя нужным. Возможно, сто раз извиниться перед обществом. За слабость, страхи. Надо возвращаться и все.

А уже как выгонят - будешь бежать. А простят - увидишь и будешь работать. Может быть, я просто очень добрая. Но нужно возвращаться. Даже если ты сделал неправильный шаг, просто уметь извиняться. И все.

Пискарева ответила, примут ли украинцы Потапа и Винника (фото предоставлено певицей)

– Вы выступали за границей. Что говорят украинцы, которые не могут вернуться домой?

– У меня был этот опыт, полтора года пела за границей, работала как волонтер, обучала детей. Многое пережито в этот момент жизни. Я хочу сказать, что, во-первых, "не могут возвращаться домой" - это только в том случае, когда у тебя нет дома. Он потерян либо разрушен, либо много других вопросов. Во всех остальных случаях мне тяжело давать советы людям, но я бы возвращалась. Потому что только здесь я себя чувствую человеком, а больше негде.

– Сейчас большинство артистов и вы тоже отказались от треков на русском языке. Но, например, Настя Каменских говорила, что в Украине она будет петь исключительно на украинском, но за границей она может себе позволить петь на русском. Просили ли вас исполнять "песни из прошлого" и каково ваше мнение обо всем этом?

– Я категорически против, категорически и три восклицательных знака. Нельзя этого делать. Все, забыли, отрезали, этого больше никому не нужно делать никогда. Это просто жизнь уже поставила такой раздел на "до" и "после". Больше никогда не будет. Я категорически против.

Не важно, где ты находишься. Как только ты пересекаешь границу с каким-то другим государством и к тебе кто-то обращается, даже если это твои украинцы и там что-то они просят: "А давайте, спойте". Нет! Обращаться, общаться в социальной жизни, петь, о языках говорить, на публику вы выходите с каким-то месседжем - исключительно на украинском языке. У себя дома, в бытовой жизни - твой собственный выбор, это твоя личная жизнь.

И ты должен быть примером, нести украинское слово, украинский язык, мнение, украинский призыв, месседж. Чтобы мир каждый раз видел, что есть мнение, есть позиция, есть обращение украинского человека. Еще до конца войны мы не знаем, сколько времени. И всякий раз ты просто должен напоминать миру, что нам нужна помощь и поддержка. Вот и все.

– Кстати, у вас была песня "Обручальных колец золото". И вы, еще до начала полномасштабной войны, перевели ее. Но потом журналистка одного из изданий высмеяла этот перевод. Вы обиделись на это?

– Я считаю, она все правильно сказала. К тому времени я хотела уже все перевести, потому что преимущественно 80, а то и больше процентов моего репертуара всегда было на украинском языке. Но некоторые песни, их очень немного, но они были русскоязычными. А когда у тебя 10 песен в "блоке" стоит на украинском языке и вдруг ты поешь на русском, ну как-то так оно мне резало ухо.

И это была единственная мотивация, мне просто хотелось, чтобы оно было в едином языковом пространстве. И, конечно, эта журналистка, она хорошее мнение имела. Я неудачно перевела этот текст. Меня это не обидело, потому что я взрослая девочка. И я подумала, что действительно, нужно доработать.

Известная певица рассказала, что чувствовала во время жизни за границей (фото: instagram.com/piskareva.tanya)

– До полномасштабной войны вы общались с кем-то из артистов из РФ? Писали ли они вам уже после 24 февраля 2022?

– У меня была интересная история. Мне написал из России исполнитель. Ну это не звезда, не очень известный российский исполнитель. Он мне писал как только я выпустила с Оксаной Пекун песню "Сестра", поначалу она была на русском. И этот исполнитель, у него в Москве есть студия, написал, что он давно живет уже в РФ, что он из Луганской области. Поблагодарил, что классная песня и все прочее. Говорил, что "не все так однозначно", что хочет спеть в дуэте, чтобы трек услышали в РФ, звал туда.

Я сказала нет, потому что этого не может быть. Потому что с 2014 года у нас все однозначно. Ну и он стал рассказывать на эту тему, что меня там не было, а он был. Ну и на этом мы закончились. Началась война. Пишет: "Я сожалею, но потерпите, придут и спасут". Тогда уже была очень известна во всем мире фраза - о направлении русского корабля. Ну уже я ее использовала. Как раз в это время у меня больше не было никаких слов.

И еще проходит время, мы выпустили эту песню на украинском языке. Он мне написал уже после того, как он был отправлен "за кораблем". Писал: "Я вас понимаю очень, и на украинском песня звучит лучше". На этом мы и остановились.

– В начале полномасштабной войны все критиковали "шароварщину", потом говорили, что веселые песни якобы неуместны, потом хейтили слишком грустные треки. Что вы думаете об этих поисках баланса в украинском шоу-бизнесе?

– Здесь однозначный факт. Главное, что могу сказать, это нормально. Общество пережило шок, горе, потери, боль, печаль, неприятие, сопротивление. Оно так было, есть и будет. Нормально, когда все эти стадии эмоционального состояния, в котором мы все живем, мы все, как в мясорубке нас перекручивает - и творческие люди это выдают.

Теперь о моем личном восприятии. Все шли по одному сценарию чувств, потому и рождались сначала такие песни потери, страшной боли, тогда песни сопротивления, тогда песни веры в будущее, тогда патриотические. А потом люди устали и начали говорить, что у нас одна жизнь и у нас запасной жизни не существует. Ведь жизнь только одна. И мы живем в ней.

Поэтому люди начинают создавать такой положительный, шуточный, жизнеутверждающий репертуар. Это значит, что мы просто хотим жить. И надо напоминать самим себе, что жизнь одна, и мы ее должны проживать. И принимать во всех чувствах. Я к этому хорошо отношусь.

– А как вы оцениваете творчество новых украинских артистов?

– Что меня лично смущает - я вижу чаши весов. И на них высоченного уровня люди, такая красивая цель и достижения. И тут же я вижу страшный крик. Потому что когда мне мои коллеги показывают песню, слава Богу, я не знаю, как зовут эту певицу, в которой звучат слова "Ти гірка, як д*па, огірка" - я начинаю смущаться.

Я совсем взрослая девочка, но я так теряюсь. Мне кажется, что это просто ниже плинтуса. Ну, и я так себе задумалась. Что это такое? Здесь такой контраст. Я так сначала растерялась, а тогда поняла, что, наверное, такие страшные времена, когда люди, ну уже совсем им так страшно, тревожно, так им болит. И как-то баланс этих чувств - от грусти, боли, страха до глупого такого смеха. Знаете, есть такое слово дурносмех. Вот что-то об этом, такой стиль я называю дурносмехом. Ну а получается иногда что-то совсем не смешно.

– Поговорим о прошлом. СМИ много писали о ситуации с вашим экс-мужем, ведь в 2013 году вы получили иск на 3 миллиона гривен. Якобы из-за того, что ваш бывший Виктор Трач брал кредит и вас ставил поручителем. Чем закончилась эта история?

– Эта история была очень сложной. Я узнала, что я - должница, он мне, кстати, это сообщил. Сказал, что какие-то плохие люди повесили на него кредит в 3 миллиона 750 тысяч гривен. Это кредит брало предприятие, которое животноводством занималось, и он был основателем. Мы были в браке и я автоматически, я так понимаю, так называемую доверенность давала. Это так оказалось, потому что мы уже развелись в то время как два года.

И вот после двухлетнего развода мы встречаемся, и он сообщает, что на мне висит кредит и банк просит меня этот кредит выплатить. Потому что я брала его на себя. А я ничего не знаю. Это все было фальсификацией. И я пошла в графологическую экспертизу, сделала их три. И доказала в суде, что подпись на этих документах о взятии кредита не моя, что это подпись поддельная и эта ситуация длилась полтора года. Я доказала, что это не моя подпись, и на этом дело завершилось.

Татьяна Пискарева прокомментировала скандал на шоу "Супермама" (фото: instagram.com/piskareva.tanya)

– Вы участвовали в шоу "Супермама", где другие участницы довели одну из ваших дочерей прямо на камеру до слез, позволяли себе вас критиковать. Не жалеете ли вы о съемках и правда ли, что подобные реалити просто удачно монтируют?

– Шоу всегда является шоу. Когда мы даем согласие на участие в таких проектах, мы понимаем, что ситуация может в любой момент пойти другим путем. Конечно, мы ведь не доллары, чтобы друг другу нравиться. В том составе каждая себя считала супермамой. У меня к этому отношение было как к проекту. А я в проектах участвовала, у меня уже был опыт, видение. Я понимала, что нужно давать достаточно острые моменты в шоу и они, никто их не режиссировал, они сами по себе возникали.

Потому что где-то зависть была, а где-то, знаете, желание обесценить. Но это на меня не влияет, потому что я взрослая женщина, знаю себе цену. С самоуверенностью у меня все нормально. Но что касается Насти, моей дочери, то, конечно, ребенок он менее устойчивый, чем я. Ребенок, он чувствует этот мир эмоционально, она была подростком в том моменте. И мамы нажали на правильную кнопку, это было связано с разводом тогда. Насте было где-то 12, а мы развелись, когда ей было 6 лет. И ребенок еще находился в состоянии проживания этого момента.

Конечно, я бы хотела, чтобы этого не касались, но я понимаю, что режиссеры, редакторы, они должны давать какой-нибудь пример. Ребенок расплакался, это было плохо. Мне очень было жалко, что так на всю страну вышло. Но режиссеры и редакторы были довольны, потому что такие эмоциональные и острые моменты должны быть. Как профессионал я их понимаю, как мама, как личность, конечно нет. Но уже как есть.

– Раньше вы исполняли песню "Люблю" с Олегом Шаком. Этот артист был очень популярен, но сейчас о нем вообще почти ничего не слышно. Где он теперь?

– Олег Шак - это очень крутой музыкант. Это высокий уровень профессионала. Мы с ним много сделали совместной работы. Он уехал в Америку, он поначалу хотел попасть в армию и ему отказано было в этом вопросе. Он зрелый мужчина, его возраст еще якобы позволяет, но, наверное, в военкомате более точно известно, годен ли он или не годен. Знаете, это не нам решать.

Ему было отказано и он старался все же быть в музыке, творить, писать. Он уехал в Америку. Сейчас он работает на классной студии, делает треки, пишет песни. Участвует в благотворительных мероприятиях за границей. Мы поддерживаем связь. Очень жаль, что не можем выпить кофе, поговорить. Он всегда с теплотой и большим желанием общается, но сейчас он в Америке. Ждет завершения войны, наверное, а, может, уже создает свою творческую и музыкальную жизнь в Америке.

– Сейчас, когда постоянно проходят обстрелы, как вам лично удается преодолевать стресс? Как вы успокаиваете себя, дочерей?

– Хочу сказать, что когда я была за границей, я не спала полтора года. Я занималась с психологами, выходила из стресса, из того состояния. И я из него не смогла выйти. Только я вернулась домой - мне хорошо, мне хорошо и мне спокойно. Даже когда мы не спим ночью, когда мы спускаемся в подвал, потому что у нас в доме частном есть подвал и мы его обустроили, мы спокойно спускаемся, ложимся там на своих матрасах спать.

Досыпаем, утром просыпаемся - жизнь продолжается. И все, новый день: овсянка, яичница, в школу, поехали дальше по делам и все. Мне дома стены помогают, люди прекрасные вокруг. Я счастлива, что я дома. У меня просто есть с чем сравнить. И знаю то состояние, в котором я умирала, и то состояние, в котором я снова живу и наслаждаюсь жизнью, потому что она у меня одна. Вот так надо, мне кажется, настраиваться. Ну, другого варианта нет, и у нас никто не спрашивает.

Только благодаря титанам, воинам, Вооруженным силам Украины - мы понимаем, что мы живем каждый день. Прожили этот день, пошли дальше. Следующий, следующий, следующий. Только бы закончилась война. Наши сыновья не все вернутся домой. Не все. Уже много на каждом кладбище могил. Это очень тяжело. Это мне тяжелее всего. Я не могу смотреть на это. И слезы просто давят. Какая цена, какая невероятная цена, необъятная цена. И только поклон Вооруженным силам Украины, нашим защитникам и защитницам.