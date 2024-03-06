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Певица, поддерживающая Украину, сделала заявление о выступлении на фестивале друга Путина

Среда 06 марта 2024 12:18
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Певица, поддерживающая Украину, сделала заявление о выступлении на фестивале друга Путина Loreen поддерживает Украину (фото: instagram.com/loreenofficial)
Автор: Ирина Костенко

Двукратная победительница Евровидения 2012 и 2023 годов - шведская певица Loreen - отказалась выступать в Баку на фестивале друга Путина.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о фестивале и решении шведской исполнительницы.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Žmonės.lt, Aftonbladet.

Основное о скандальном фестивале

Фестиваль Dream Music Fest 2024 должен состояться 24-28 июля на берегу Каспийского моря - в столице Азербайджана городе Баку.

Его организовывает пропутинский олигарх Эмин Агаларов, ныне молчащий о полномасштабном вторжении РФ в Украину и войне, уносящей жизнь невинных людей.

В то же время его отец - один из самых богатых людей России Арас Агаларов - выступает за пожизненное правление Путина.

На этот фестиваль были приглашены около 250 участников из разных стран, в том числе "русская поп-дива" Ани Лорак.

Певица, поддерживающая Украину, сделала заявление о выступлении на фестивале друга Путина

Некоторые из приглашенных звезд (скриншот: instagram.com/dream.musicfest)

Реакция Loreen на слухи об ее участии

После того как в сети начала появляться информация об участии Loreen в скандальном фестивале, певица отреагировала и рассказала правду. Об этом она написала на платформе Discord.

Женщина призналась, что она и ее агент в Великобритании "узнали факты об этом фестивале", которых не знали раньше.

"Исходя из этого, я решила отменить свое выступление еще до того, как об этом было объявлено", - добавила Loreen.

В дальнейшем она отказалась комментировать этот вопрос.

Певица, поддерживающая Украину, сделала заявление о выступлении на фестивале друга Путина

Публикация артистки (скриншот: Discord/Loreen)

Напомним, ранее мы рассказывали, кто такая Loreen и почему ее победа на Евровидении 2023 – уникальна.

Читайте также, как украинка боролась за право представлять Швецию на Евровидении 2024 года.

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