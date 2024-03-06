Певица, поддерживающая Украину, сделала заявление о выступлении на фестивале друга Путина
Двукратная победительница Евровидения 2012 и 2023 годов - шведская певица Loreen - отказалась выступать в Баку на фестивале друга Путина.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о фестивале и решении шведской исполнительницы.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Žmonės.lt, Aftonbladet.
Основное о скандальном фестивале
Фестиваль Dream Music Fest 2024 должен состояться 24-28 июля на берегу Каспийского моря - в столице Азербайджана городе Баку.
Его организовывает пропутинский олигарх Эмин Агаларов, ныне молчащий о полномасштабном вторжении РФ в Украину и войне, уносящей жизнь невинных людей.
В то же время его отец - один из самых богатых людей России Арас Агаларов - выступает за пожизненное правление Путина.
На этот фестиваль были приглашены около 250 участников из разных стран, в том числе "русская поп-дива" Ани Лорак.
Некоторые из приглашенных звезд (скриншот: instagram.com/dream.musicfest)
Реакция Loreen на слухи об ее участии
После того как в сети начала появляться информация об участии Loreen в скандальном фестивале, певица отреагировала и рассказала правду. Об этом она написала на платформе Discord.
Женщина призналась, что она и ее агент в Великобритании "узнали факты об этом фестивале", которых не знали раньше.
"Исходя из этого, я решила отменить свое выступление еще до того, как об этом было объявлено", - добавила Loreen.
В дальнейшем она отказалась комментировать этот вопрос.
Публикация артистки (скриншот: Discord/Loreen)
Напомним, ранее мы рассказывали, кто такая Loreen и почему ее победа на Евровидении 2023 – уникальна.
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