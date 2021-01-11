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"Червона" зона стала більше: хто тепер повинен здавати ПЛР-тест після прильоту в Україну

Понеділок 11 січня 2021 17:31
"Червона" зона стала більше: хто тепер повинен здавати ПЛР-тест після прильоту в Україну
У МОЗ оновили список країн в червоній зоні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Міністерстві охорони здоров'я України оновили список країн, які потрапили в червону зону за кількістю інфікованих коронавірусом. Всі туристи, які будуть повертатися в Україну після відпочинку, змушені будуть відправлятися на самоізоляцію або здавати ПЛР-тест на коронавірус.

Варто відзначити, що список країн виріс майже у два рази, з 49 до 78 держав, і в червоній зоні опинилися місця, які на початку року стали популярними у мандрівників. Повний список розмістили на сайті МОЗ.

З 7 січня в червону зону потрапили:

Литва

Чеська республіка

Словенія

Британія

Швейцарія

США

Чорногорія

Андорра

Швеція

Ізраїль

Нідерланди

Кіпр

Словаччина

Латвія

Данія

Естонія

Сербія

Монако

Португалія

Грузія

Ірландія

Іспанія

Південна Африка

Білорусь

Туреччина

Мальта

Франція

Коста-Рика

Угорщина

Албанія

Бразилія

Канада

Об'єднані Арабські Емірати

Вірменія

Аргентина

Йорданія

Туніс

Бельгія

Болгарія

Чилі

Норвегія

Домініканська республіка

та інші країни

Як зазначають в МОЗ, туристам після повернення з країн червоної зони, необхідно буде піти на самоізоляцію на 14 днів або протягом доби зробити ПЛР-тест.

Якщо він буде негативним, то самоізоляція буде не потрібна. Якщо тест був зроблений під час повернення додому або за 48 годин до перетину кордону, то його можна також надати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що говорять туристи про відпочинок на курорті Буковель в січні.

А також розповідали про те, скільки коштує відпочинок на гірськолижних курортах Болгарії в січні.

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