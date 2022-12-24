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Не спешите глотать антибиотики! Как правильно лечить ангину

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Суббота 24 декабря 2022 07:30
Не спешите глотать антибиотики! Как правильно лечить ангину Ангина не лечится таким лекарством (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Многие при первых проявлениях ангины начинают опустошать запасы антибиотиков. Но, прежде чем это сделать, следует сходить в аптеку за специальным тестом.

Об этом рассказала в Instagram доктор Екатерина Горон.

Как проявляется ангина

Острый тонзиллит, или в просторечии ангина, проявляется, в первую очередь, острой болью в горле.

Основные симптомы включают:

  • боль в горле, сопровождающаяся затрудненным глотанием,
  • увеличение лимфатических узлов шеи,
  • налет на миндалинах,
  • повышение температуры тела.

Лечение ангины

Острый тонзиллит обычно имеет вирусное происхождение, но в некоторых случаях – бактериальное.

Чтобы понять, какова природа болезни, нужно пройти специальный тест. В этом поможет быстрый "Cito test для диагностики стрептококковой ангины".

Если результат положителен, врач может назначить вам антибиотики. Обычно это препараты пенициллиновой группы.

А вот вирусный тонзиллит имеет только симптоматическое лечение. Бактериальный тонзиллит лечится исключительно антибиотиками по назначению врача.

Раньше мы писали о фуфломицинах, которые пачками продают в аптеках.

Также читайте, при каких симптомах нельзя делать ингаляцию.

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