Не спешите глотать антибиотики! Как правильно лечить ангину
Многие при первых проявлениях ангины начинают опустошать запасы антибиотиков. Но, прежде чем это сделать, следует сходить в аптеку за специальным тестом.
Об этом рассказала в Instagram доктор Екатерина Горон.
Как проявляется ангина
Острый тонзиллит, или в просторечии ангина, проявляется, в первую очередь, острой болью в горле.
Основные симптомы включают:
- боль в горле, сопровождающаяся затрудненным глотанием,
- увеличение лимфатических узлов шеи,
- налет на миндалинах,
- повышение температуры тела.
Лечение ангины
Острый тонзиллит обычно имеет вирусное происхождение, но в некоторых случаях – бактериальное.
Чтобы понять, какова природа болезни, нужно пройти специальный тест. В этом поможет быстрый "Cito test для диагностики стрептококковой ангины".
Если результат положителен, врач может назначить вам антибиотики. Обычно это препараты пенициллиновой группы.
А вот вирусный тонзиллит имеет только симптоматическое лечение. Бактериальный тонзиллит лечится исключительно антибиотиками по назначению врача.
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