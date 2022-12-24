Не спішіть ковтати антибіотики! Як правильно лікувати ангіну
Багато хто при перших проявах ангіни починає спустошувати запаси антибіотиків. Але, перш ніж це зробити, варто сходити в аптеку за спеціальним тестом.
Про це розповіла в Instagram доктор Катерина Горон.
Як проявляється ангіна
Гострий тонзиліт, або в просторіччі ангіна, проявляється, в першу чергу, гострим болем у горлі.
Основні симптоми включають:
- біль у горлі, що супроводжується утрудненим ковтанням,
- збільшення лімфатичних вузлів шиї,
- наліт на мигдаликах,
- підвищення температури тіла.
Лікування ангіни
Гострий тонзиліт зазвичай має вірусне походження, але в деяких випадках - бактерійне.
Щоб зрозуміти, яка природа хвороби, треба пройти спеціальний тест. У цьому допоможе швидкий "Cito test для діагностики стрептококової ангіни".
Якщо результат позитивний, лікар може призначити вам антибіотики. Зазвичай, це препарати пеніцилінової групи.
А от вірусний тонзиліт має тільки симптоматичне лікування. Бактерійний тонзиліт лікується виключно антибіотиками за призначенням лікаря.
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