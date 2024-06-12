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Спина будет болеть: эксперты назвали виды сумок, которые сильно вредят

Названы виды сумок, которые вредят спине (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Незаменимым аксессуаром всех является сумка. Как оказалось, некоторые виды сумок могут навредить человеку, провоцируя проблемы со спиной и шеей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Какая сумка может навредить

Если вы страдаете от боли в спине или шее, то возможно в этом виновата ваша сумка.

Нейрохирург Люк Мачишин рассказал, когда люди носят неподходящую сумку, особенно чрезмерно нагружающую позвоночник, у них часто появляется боль в плечах, а также в нижней части шеи и верхней части спины.

Все эти структуры соединены через большую трапециевидную мышцу, которая тянется от основания черепа к плечам, а затем к середине спины. Симптомы начинают развиваться через несколько дней или даже недель использования сумки, не соответствующей размеру.

Многие заболевания опорно-двигательного аппарата могут возникнуть из-за неправильного ношения сумок. Боль в верхней или нижней части спины может возникать, если меняется походка или если человек изменяет свою осанку из-за дисбаланса веса.

Повреждение нервов может возникнуть, если узкие ремни впиваются в кожу человека. Повреждение нервов может привести к покалыванию или онемению.

Даже если ваша сумка сейчас не причиняет вам боли, вы можете заложить основу для проблем в будущем.

Какие сумки вредят

Опасными для спины считаются сумки через плечо. Сюда можно отнести спортивный вариант сумок.

Это не только приводит к нагрузке на плечо, но и к несбалансированной нагрузке, которая полагается непосредственно на шею и грудной отдел позвоночника.

Доктор Джорданна Клерфилд-Генри отметил, что ношение сумки на одном плече, а не равномерное распределение веса на оба плеча, может привести к смещению позвоночника и напряжению.

Идеальная сумка должна быть легкой, чтобы уменьшить общую нагрузку на спину.

Сумки через плечо вредят спине (фото: Freepik)

Рюкзаки лучше, чем сумки через плечо, но только если вы используете их правильно.

Выбирая рюкзак, обращайте внимание на эргономичный дизайн. Регулируемые и мягкие плечевые ремни необходимы для равномерного распределения веса сумки на плечи и верхнюю часть спины, уменьшая нагрузку.

Кроме того, мягкая задняя панель обеспечивает амортизацию и поддержку, предотвращая дискомфорт от точек давления. Поясной или нагрудный ремень может дополнительно стабилизировать сумку и снизить нагрузку на плечи.

Особенно важно следить за тем, чтобы во время ношения рюкзак оставался на одном уровне с плечами или на несколько дюймов ниже. Другими словами, он не должен свисать ниже талии, поскольку это усиливает нагрузку на мышцы верхней части спины.

Если вы носите кошелек в кармане брюк, положите его в передний карман или обязательно извлеките, когда сидите. Сидение с кошельком в заднем кармане не только оказывает давление на ягодичный нерв, но и приводит к неправильной осанке во время сиденья.

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