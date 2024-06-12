Спина будет болеть: эксперты назвали виды сумок, которые сильно вредят

Незаменимым аксессуаром всех является сумка. Как оказалось, некоторые виды сумок могут навредить человеку, провоцируя проблемы со спиной и шеей.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Если вы страдаете от боли в спине или шее, то возможно в этом виновата ваша сумка.
Нейрохирург Люк Мачишин рассказал, когда люди носят неподходящую сумку, особенно чрезмерно нагружающую позвоночник, у них часто появляется боль в плечах, а также в нижней части шеи и верхней части спины.
Все эти структуры соединены через большую трапециевидную мышцу, которая тянется от основания черепа к плечам, а затем к середине спины. Симптомы начинают развиваться через несколько дней или даже недель использования сумки, не соответствующей размеру.
Многие заболевания опорно-двигательного аппарата могут возникнуть из-за неправильного ношения сумок. Боль в верхней или нижней части спины может возникать, если меняется походка или если человек изменяет свою осанку из-за дисбаланса веса.
Повреждение нервов может возникнуть, если узкие ремни впиваются в кожу человека. Повреждение нервов может привести к покалыванию или онемению.
Даже если ваша сумка сейчас не причиняет вам боли, вы можете заложить основу для проблем в будущем.
Опасными для спины считаются сумки через плечо. Сюда можно отнести спортивный вариант сумок.
Это не только приводит к нагрузке на плечо, но и к несбалансированной нагрузке, которая полагается непосредственно на шею и грудной отдел позвоночника.
Доктор Джорданна Клерфилд-Генри отметил, что ношение сумки на одном плече, а не равномерное распределение веса на оба плеча, может привести к смещению позвоночника и напряжению.
Идеальная сумка должна быть легкой, чтобы уменьшить общую нагрузку на спину.
Рюкзаки лучше, чем сумки через плечо, но только если вы используете их правильно.
Выбирая рюкзак, обращайте внимание на эргономичный дизайн. Регулируемые и мягкие плечевые ремни необходимы для равномерного распределения веса сумки на плечи и верхнюю часть спины, уменьшая нагрузку.
Кроме того, мягкая задняя панель обеспечивает амортизацию и поддержку, предотвращая дискомфорт от точек давления. Поясной или нагрудный ремень может дополнительно стабилизировать сумку и снизить нагрузку на плечи.
Особенно важно следить за тем, чтобы во время ношения рюкзак оставался на одном уровне с плечами или на несколько дюймов ниже. Другими словами, он не должен свисать ниже талии, поскольку это усиливает нагрузку на мышцы верхней части спины.
Если вы носите кошелек в кармане брюк, положите его в передний карман или обязательно извлеките, когда сидите. Сидение с кошельком в заднем кармане не только оказывает давление на ягодичный нерв, но и приводит к неправильной осанке во время сиденья.
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