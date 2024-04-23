5 самых эффективных упражнений ЛФК для позвоночника
Упражнения лечебной физической культуры способны улучшить осанку и укрепить мышцы спины. Их следует выполнять хотя бы два-три раза в неделю, если нет противопоказаний. Уже через месяц можно увидеть значительный результат.
О 5 лучших упражнениях для позвоночника рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Института вертебрологии и реабилитации в You Tube.
Упражнение 1
Перед выполнением упражнений обязательно сделайте легкую разминку.
Лягте на спину и поочередно поднимайте ноги, сгибая в колене и прижимая к животу так, как показано в видео, а затем поднимите обе ноги. Это упражнение направлено на растяжение мышц поясничного отдела и мобильности поясницы. Выполняйте упражнение в два подхода по 10 раз.
Как выполнять упражнение (скриншот с видео)
Упражнение 2
Это упражнение направлено на растяжение мышц спины в поясничном отделе, но в несколько иной плоскости. Выполняйте в два подхода по 15 раз в каждую сторону.
Лягте на спину, ноги согните в коленях и держите их вместе, а затем поочередно наклоняйте вправо и влево, как показано на видео. Дыхание при этом упражнении может быть произвольным.
Как выполнять это упражнение (скриншот с видео)
Упражнение 3
Это упражнение направлено на укрепление мышц грудного отдела спины. Его нужно выполнить в три подхода по 10 раз.
Лягте на живот, подложите сложенное полотенце под лицо, чтобы лбом не биться об пол. Согните руки в локтях, разверните их в стороны и направьте вперед, как показано на видео. В таком положении поднимайте спину и опускайтесь. Синхронизируйте эти движения с дыханием. Поднимаюсь, вдыхайте, опускаясь - выдыхайте.
Как выполнять это упражнение (скриншот с видео)
Упражнение 4
Это упражнение направлено на растяжение мышц грудного отдела и его мобильности. Выполняйте в три подхода по 10 раз.
Встаньте в позу стола, затем опустите ягодицы на ноги и одну руки просуньте под корпус и вернитесь в прежнее положение так, как показано на видео.
Как выполнять это упражнение (скриншот с видео)
Упражнение 5
Это упражнение направлено на растяжение мышц шеи. Выполняйте в два подхода по 10 раз.
Сядьте на кресло и выпрямите спину. Руками обхватите голову сзади, локти максимально сведите вместе, опустите голову и задержитесь в таком положении на 4 секунды, тогда опустите руки и повторите упражнение.
Как выполнять это упражнение (скриншот с видео)
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