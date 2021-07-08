Спимо в спеку правильно: ці прості поради поліпшать нічний відпочинок і допоможуть виспатися

Щоб швидко заснути ввечері - покладіть простирадло і наволочку в пакет і помістіть в морозилку на 10-15 хвилин. Так само можна охолодити й одяг для сну.

Використовуйте грілки, тільки навпаки - наповнюйте її крижаною водою і покладіть в ліжко. Таким же чином можна ліжко охолодити – налити в пляшки воду, помістити на пів години в холодильник або морозилку, а потім розкласти по периметру спального місця.

Грілку з льодом можна прикладати до колін, щиколоток, шиї та ліктів. До ніг можна покласти пакет з льодом.

Використовуйте охолоджувальний крем або гель з алое вера – користуйтеся ним перед сном.

Поставте біля ліжка розпилювач з холодною водою. Періодично освіжайте обличчя, руки, задню частину шиї та під колінами.

Вибирайте одяг для сну і простирадла з бавовни – вони пропускають повітря.

Випийте за 30-50 хвилин до відходу до сну чашку гарячого чаю або з'їжте щось гостре - це підвищить потовиділення, а разом з потом вийде і зайве тепло.

Не займайтеся спортом ввечері - змістіть ваші тренування і пробіжки на ранок.

Перед сном прийміть прохолодний душ, але не холодний, оскільки тіло буде реагувати на різку зміну температури.

А ось вікна на ніч варто не тільки зашторити, але і закрити. Або залишити невеликий протяг.

Всі електричні прилади в спальні відключайте - вони акумулюють тепло.

Протягом дня пийте достатньо рідини, а ось перед сном – не варто.

Якщо ваш простір дозволяє - спіть на підлозі, там набагато прохолодніше.

Можна спати у вологій піжамі, футболці й таких самих шкарпетках.

Скроні перед сном можна натерти маззю з ментолом – це дасть відчуття прохолоди.

Якщо від спеки та задухи у вас ниє голова – зробіть перед сном холодний компрес на лоб і постарайтеся з ним заснути.