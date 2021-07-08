В Україну йде антициклон: завтра прогнозують спеку до +33
Фото: погода в Україні 9 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Погода в наступному дні визначатиметься антициклоном Cornelieke, який сьогодні поширюється над Україною. Вдень температура сягатиме до +33 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Укргідрометцентру.
Згідно з даними, погода найближчими днями обіцяє бути сухою та стабільною. Втім, 9 та 10 липня спека трішки посилиться.
"Як бачимо, над східною та південно-східною частинами Європи на даний час практично відсутня хмарність, тобто переважає ясна погода і звісно ж, з високими температурами у приземному шарі атмосфери та незначною швидкістю вітру"- відзначає пресслужба.
Фото: погода в Україні 9 липня (facebook.com/UkrHMC)
Загалом, вночі температура сягатиме позначки +15-20 градусів, а вдень - +28-33 градусів. В Карпатах обіцяють +22-27 градусів вдень й +10-15 вночі.